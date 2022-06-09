Каллас: мы хотели бы разыграть карту внеочередных выборов, но это решает президент

По словам премьер-министра, если будет сформирована коалиция центристов с партиями EKRE и "Отечество" и ей выразят вотум недоверия, то правительство сможет попросить президента о проведении внеочередных выборов.

"Такая возможность установлена в Конституции. Но в конечном итоге решение за президентом. Правительство может это решение предложить, и было бы странным не использовать такую возможность", - сказала Каллас в интервью ERR.

Премьер-министр добавила, что, хотя, согласно рейтингам, внеочередные выборы были бы для Партии реформ сейчас благоприятными, президент не может исходить из этого аспекта: "Он должен исходить не из того, кому это выгодно или вредит, а из вопроса, нужно или нет защищать парламентскую демократию. Это его дискреция, то есть право действовать по своему усмотрению".

По словам министра сельской жизни Урмаса Круузе, внеочередные выборы помогли бы очистить политический воздух.

На правительственной пресс-конференции Каллас также сказала, к каким расходам привело бы увеличение семейных пособий, и какое повышение налогов в связи с этим можно ожидать.

"Эти изменения (увеличение семейных пособий - прим. ред.) обойдутся в 2023 году в 285 млн евро. Для этого необходимо повысить ставку налога с оборота с нынешних 20% до 23%, а ставку подоходного налога - с 20% до 24%. Если же покрывать расходы с акцизов, то они должны повыситься на 30% по сравнению с текущим уровнем", - привела примеры Каллас.

Она добавила, что Партия реформ, безусловно, не хочет повышать налоги, а также понимает, почему повышение детских пособий так важно с точки зрения партии "Отечества".