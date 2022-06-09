Тартуский университет вновь вошел в число 300 лучших вузов мира

В новый рейтинг добавилось 124 новых вуза. Международная консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS) рассматривала в общей сложности 2462 вуза, из которых 1422 попали в рейтинг.

QS использует шесть показателей для ранжирования университетов: репутация университета среди академических лидеров и работодателей (40 и 10 процентов от общего балла соответственно), соотношение профессорско-преподавательского состава и студентов (20 процентов), количество ссылок на опубликованные научные статьи на одного академического работника (20 процентов), а также доля иностранных студентов и сотрудников (по 5 процентов от общей оценки каждого). По двум из этих шести показателей Тартуский университет улучшил свои позиции по сравнению с прошлым годом.

Значительно улучшился показатель - на 271 место, с 676 до 405 - доли иностранных работников. Четвертый год подряд улучшается позиция Тартуского университета по соотношению профессорско-преподавательского состава и студентов: на этот раз рост с 95-го на 91-е место. QS использует этот коэффициент как косвенный показатель качества преподавания, и на протяжении многих лет он был главной силой Тартуского университета.

"Сильная международная позиция Тартуского университета дает студентам уверенность в том, что в Эстонии можно получить качественное и конкурентоспособное высшее образование. Это хороший повод для будущих студентов выбрать Тартуский университет в качестве места учебы, - сказал менеджер по развитию университета Тайво Рауд. - С другой стороны, здесь также есть важное сообщение для политиков: чтобы поддерживать и улучшать нынешний уровень, государство должно постоянно инвестировать в университетское обучение и исследования, чтобы эстонское высшее образование оставалось жизнеспособным в интенсивной глобальной конкуренции.