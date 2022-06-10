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Национальные меньшинства поищут инновационные решения

Северное побережье
Национальные меньшинства поищут инновационные решения
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Вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного разнообразия Пирет Хартман.
Вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного разнообразия Пирет Хартман. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

На выходных в Нарве соберутся представители 18 национальных меньшинств Эстонии, чтобы найти цифровые решения для ознакомления, сохранения и передачи культурного наследия молодому поколению.

Цель впервые проводимого мероприятия "Kultuuri digihäkk" - создать за 48 часов прототипы цифровых решений.

- В этом году мы начали в министерстве дигитальный поворот в сфере интеграции, включая адаптацию. Национальные меньшинства выразили желание вовлечь в свою деятельность больше молодежи и найти более широкий отклик для своего национального наследия в эстонском культурном пространстве, - пояснила вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного разнообразия Пирет Хартман.

Решения в основном будут искать в таких областях, как культурология, экспонирование в музеях и библиотеках, налаживание межпоколенческих контактов и привлечение молодого поколения в национальные общества и т.д. "Kultuuri digihäkk" состоится в сотрудничестве Министерства культуры, "Garage48", "OBJEKT" и Британского совета.

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