Национальные меньшинства поищут инновационные решения

- В этом году мы начали в министерстве дигитальный поворот в сфере интеграции, включая адаптацию. Национальные меньшинства выразили желание вовлечь в свою деятельность больше молодежи и найти более широкий отклик для своего национального наследия в эстонском культурном пространстве, - пояснила вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного разнообразия Пирет Хартман.