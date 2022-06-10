В Ида-Вирумаа подросткам предлагают летнюю работу в сфере туризма

"Если смотреть на возможности региона, то у нас сейчас есть около десяти рабочих мест на летний период. И специальных знаний эти работы не требуют. У нас тоже есть интерес, чтобы молодежь оставалась здесь и не поехала куда-то искать другое место", - сказал специалист по продажам туристического кластера Меэлис Кууск.

Выбор предложений достаточно велик. От уборщика номеров в гостинице и администратора по продажам до экскурсоводов. Полученный опыт может стать стартовым капиталом: например поработав в гостинице и уяснив себе механизм работы, молодые люди могут основать свой хостел. Владения языками - большой плюс, а также возможность в общении с иностранными гостями подтянуть свои навыки общения. Интерес в проекте двухсторонний.

"Это очень хорошая возможность провести лето с умом. А для предприятия есть проблема сезонности. Летом у нас больше туристов и требуется больше народа", - подчеркнул Кууск.

На данный момент требуется десять кандидатов, однако количество вакансий может возрасти.