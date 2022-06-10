Министерство намерено ужесточить требования к знанию эстонского языка работниками сферы образования

В министерстве отметили, что для работников образования долгое время действует требование владеть эстонским языком на уровне B2 или C1, в зависимости от должности и языка преподавания, а теперь действующие квалификационные требования для учителей детских садов и школ, руководства школ и опорных специалистов планируется объединить в одном постановлении, пишет Rus.ERR.

Новые требования должны вступить вступить в силу с 1 сентября 2025 года, что означает, что после этой даты нельзя будет заключать бессрочный договор с учителем, не владеющим эстонским на требующемся уровне, а руководителя школы или опорного специалиста можно будет нанять только при подтвержденном знании госязыка на соответствующем уровне.

В министерстве отметили, что три года до вступления в силу новых правил дадут учителям достаточно времени, чтобы улучшить свое знание эстонского и при необходимость сдать соответствующий экзамен, а при успешной сдаче экзамена Департамент по делам образования и молодежи возместит расходы на языковые курсы.