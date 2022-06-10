Министерство образования и науки собирается ужесточить квалификационные требования для учителей, руководства школ и опорных специалистов по уровню владения эстонским языком, запретив заключать бессрочные трудовые договоры с учителями, не владеющими государственным языком на высоком уровне, сообщает rus.postimees.ee
Министерство намерено ужесточить требования к знанию эстонского языка работниками сферы образования
В министерстве отметили, что для работников образования долгое время действует требование владеть эстонским языком на уровне B2 или C1, в зависимости от должности и языка преподавания, а теперь действующие квалификационные требования для учителей детских садов и школ, руководства школ и опорных специалистов планируется объединить в одном постановлении, пишет Rus.ERR.
Новые требования должны вступить вступить в силу с 1 сентября 2025 года, что означает, что после этой даты нельзя будет заключать бессрочный договор с учителем, не владеющим эстонским на требующемся уровне, а руководителя школы или опорного специалиста можно будет нанять только при подтвержденном знании госязыка на соответствующем уровне.
В министерстве отметили, что три года до вступления в силу новых правил дадут учителям достаточно времени, чтобы улучшить свое знание эстонского и при необходимость сдать соответствующий экзамен, а при успешной сдаче экзамена Департамент по делам образования и молодежи возместит расходы на языковые курсы.
По данным Языкового департамента, по ситуации на осень 2021 года среди работников сферы образования насчитывалось 2300 человек, которые не владели эстонским на требуемом уровне, большая часть из которых работает в образовательных учреждениях Ида-Вирумаа и столичного региона.