Одно из самых дорогих и больших строений в Эстонии - возводимый под Нарвой в Аувере новый завод масел "Eesti Energia" - начинает обретать четкие очертания: первым делом строители устанавливают гигантскую емкость, внутри которой сланец и пластиковые отходы станут термически перерабатывать в масло.
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ВИДЕО ⟩ В Аувере строится один из самых дорогих заводов Эстонии
В Аувере строится один из самых дорогих заводов Эстонии
На нынешней стадии строительства будущий завод масел, который обойдется в 321 миллион евро, напоминает гигантский четырехгранный бетонный табурет, на котором Гулливер оставил свою опрокинутую набок пивную банку. На самом же деле расположенный в паре десятков метров от поверхности земли металлический цилиндр весом 650 тонн - это реторта, вращающийся сосуд будущего завода масел, в который будут загружать сланец и откуда в результате пиролиза, то есть нагревания до высокой температуры, будет выходить масло.