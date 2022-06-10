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ВИДЕО ⟩ В Аувере строится один из самых дорогих заводов Эстонии

Эрик Гамзеев
, журналист
В Аувере строится один из самых дорогих заводов Эстонии
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На нынешней стадии строительства новый завод масел напоминает гигантский табурет, на котором Гулливер оставил опрокинутую набок пивную банку.
На нынешней стадии строительства новый завод масел напоминает гигантский табурет, на котором Гулливер оставил опрокинутую набок пивную банку. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Одно из самых дорогих и больших строений в Эстонии - возводимый под Нарвой в Аувере новый завод масел "Eesti Energia" - начинает обретать четкие очертания: первым делом строители устанавливают гигантскую емкость, внутри которой сланец и пластиковые отходы станут термически перерабатывать в масло.

На нынешней стадии строительства будущий завод масел, который обойдется в 321 миллион евро, напоминает гигантский четырехгранный бетонный табурет, на котором Гулливер оставил свою опрокинутую набок пивную банку. На самом же деле расположенный в паре десятков метров от поверхности земли металлический цилиндр весом 650 тонн - это реторта, вращающийся сосуд будущего завода масел, в который будут загружать сланец и откуда в результате пиролиза, то есть нагревания до высокой температуры, будет выходить масло.

Сначала оборудование, потом стены и крыша

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