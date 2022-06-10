ВИДЕО ⟩ В Аувере строится один из самых дорогих заводов Эстонии

На нынешней стадии строительства будущий завод масел, который обойдется в 321 миллион евро, напоминает гигантский четырехгранный бетонный табурет, на котором Гулливер оставил свою опрокинутую набок пивную банку. На самом же деле расположенный в паре десятков метров от поверхности земли металлический цилиндр весом 650 тонн - это реторта, вращающийся сосуд будущего завода масел, в который будут загружать сланец и откуда в результате пиролиза, то есть нагревания до высокой температуры, будет выходить масло.