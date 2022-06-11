На самом деле за конфетами и шоколадом "Mon Laurée" стоит только один человек - Грете Булавко, но делает она эту сладкую работу со страстью нескольких человек. Ее конфета "Tähistaevas" ("Звездное небо") недавно покорила сердца как знатоков, так и посетителей Фестиваля шоколада в Хаапсалу.
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Крошечная кондитерская фабрика на мызе Аа вершит большие дела
Крошечная кондитерская фабрика на мызе Аа вершит большие дела
Нынешний май принес Грете и приподнятое настроение, и нервное напряжение: она участвовала в первом эстонском Фестивале шоколада в Хаапсалу и принимала на мызе Аа находящихся в Эстонии послов вместе с супругами. Оба события запомнятся надолго.
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