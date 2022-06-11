Крошечная кондитерская фабрика на мызе Аа вершит большие дела

Нынешний май принес Грете и приподнятое настроение, и нервное напряжение: она участвовала в первом эстонском Фестивале шоколада в Хаапсалу и принимала на мызе Аа находящихся в Эстонии послов вместе с супругами. Оба события запомнятся надолго.

- Хаапсалу удивил! На променаде перед курзалом стояли разные производители шоколада, и люди то и дело покупали. Сумки были полны, но люди стояли в очереди, чтобы еще купить шоколада! Они скупили все. Не только у нас, но и у всех, - изумляется Грете.