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Крошечная кондитерская фабрика на мызе Аа вершит большие дела

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Крошечная кондитерская фабрика на мызе Аа вершит большие дела
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Грете и ее спутник жизни Янек единодушны в том, что если что-то получается хорошо, надо продолжать этим заниматься.
Грете и ее спутник жизни Янек единодушны в том, что если что-то получается хорошо, надо продолжать этим заниматься. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На самом деле за конфетами и шоколадом "Mon Laurée" стоит только один человек - Грете Булавко, но делает она эту сладкую работу со страстью нескольких человек. Ее конфета "Tähistaevas" ("Звездное небо") недавно покорила сердца как знатоков, так и посетителей Фестиваля шоколада в Хаапсалу.

Нынешний май принес Грете и приподнятое настроение, и нервное напряжение: она участвовала в первом эстонском Фестивале шоколада в Хаапсалу и принимала на мызе Аа находящихся в Эстонии послов вместе с супругами. Оба события запомнятся надолго.

- Хаапсалу удивил! На променаде перед курзалом стояли разные производители шоколада, и люди то и дело покупали. Сумки были полны, но люди стояли в очереди, чтобы еще купить шоколада! Они скупили все. Не только у нас, но и у всех, - изумляется Грете.

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