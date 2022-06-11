Реконструкция центральной площади Ахтме завершена, строители заканчивают уборку и в начале следующей недели сдадут объект. Жители микрорайона с гордостью говорят, что теперь у них самая красивая площадь во всем Ида-Вирумаа, и ждут, чтобы она скорее наполнилась разнообразной жизнью - проходили праздники, концерты и прочие мероприятия.
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АХТМЕСЦЫ ГОРДЫ ⟩ Получили самую красивую площадь
Получили самую красивую площадь
В четверг утром на площади мы застали целый класс Малеваской основной школы - шестиклассники гоняли на самокатах, резвились у цветных фонтанов и просто болтали, сидя на скамейках. Учитель Наталья Цопа объяснила, что у них последний урок в этом учебном году и ребята предложили провести его у новых фонтанов.