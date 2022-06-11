Кадри Паас: Известность и сплоченность обеспечивают безопасность Эстонии

Одним словом, если Кремль снова начнет кичиться, то... Идем дальше. До этого, конечно, нужно было бы кое-что согласовать. И если Кремль однажды сровняет с землей Варшаву или Таллинн, то... Лишь бы они там по крайней мере выдержали.

В октябре 1944 года британская пресса была переполнена новостями об "освобожденной" Эстонии. В большинстве из них не сомневались в необходимости снова установить в Эстонии советскую власть и образовать советские республики в составе Советского Союза, вместо того чтобы восстановить независимые государства. Если бы воспринимали это как информационную войну между Эстонией и Советским Союзом, то было бы очевидно, что к осени 1944 года Эстония эту войну проиграла.

Кремль преуспел в информационно-психологическом воздействии и тогда, и сейчас. С мая этого года российские спецслужбы внушали лидерам крупных государств Европы конкретный нарратив: "Не унижайте Россию! Не загоняйте Россию в угол! Поможем остановить кровопролитие!". Благородные или, как сказал бы хозяин Кремля, "благие" предложения и призывы, но лишь исключительно Кремлю всецело полезные и нужные.