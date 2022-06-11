Западные страны в ХХ веке в очередной раз предали Восточную Европу. Случится ли это снова? Или мы можем сопротивляться этому, делая нашу страну известной, наше общество - более сплоченным?
Кадри Паас: Известность и сплоченность обеспечивают безопасность Эстонии
Вероломство Кремля и западных стран Украина ощутила на себе весной 2014 года, когда русские, несмотря на Будапештский меморандум 1994 года, захватили Крым и начали кровопролитную войну на востоке Украины. В Будапештском меморандуме Россия, США, Великобритания и Северная Ирландия пообещали обеспечить независимость и безопасность Украины. Взамен Украина отказалась от ядерного оружия.
Когда Украина в 2014 году после вторжения России напомнила англичанам и американцам о меморандуме, последние пожали плечами и ввели санкции против Кремля. На что хозяин Кремля пожал плечами и стал готовиться к начавшемуся в феврале этого года полному разгрому Украины вместе с геноцидом украинцев.
На протяжении всей агрессии лидеры Франции и Германии убеждали хозяина Кремля прекратить войну. Германия обещала Украине оружие и боеприпасы, но всегда находила причины нарушить обещания или отсрочить их выполнение.
Берлин продумывает реальную политику, опираясь на лучшие практики. Не надо раздражать Кремль. Все равно Россия когда-нибудь закончит войну, чем раньше, тем лучше. Идеальным было бы перемирие, за которым последует окончательное мирное соглашение. Ну, потеряет Украина часть своей земли... У них и так больше квадратных километров, чем у Франции. Переживут. Зато могли бы снова покупать у России газ и нефть. Сейчас, черт побери, клянчишь у шейхов каждый баррель, будто нищий... Ну, а если кремлевский хозяин через несколько лет нацелится-таки на Скандинавию и Прибалтику...
Одним словом, если Кремль снова начнет кичиться, то... Идем дальше. До этого, конечно, нужно было бы кое-что согласовать. И если Кремль однажды сровняет с землей Варшаву или Таллинн, то... Лишь бы они там по крайней мере выдержали.
В октябре 1944 года британская пресса была переполнена новостями об "освобожденной" Эстонии. В большинстве из них не сомневались в необходимости снова установить в Эстонии советскую власть и образовать советские республики в составе Советского Союза, вместо того чтобы восстановить независимые государства. Если бы воспринимали это как информационную войну между Эстонией и Советским Союзом, то было бы очевидно, что к осени 1944 года Эстония эту войну проиграла.
Кремль преуспел в информационно-психологическом воздействии и тогда, и сейчас. С мая этого года российские спецслужбы внушали лидерам крупных государств Европы конкретный нарратив: "Не унижайте Россию! Не загоняйте Россию в угол! Поможем остановить кровопролитие!". Благородные или, как сказал бы хозяин Кремля, "благие" предложения и призывы, но лишь исключительно Кремлю всецело полезные и нужные.
Кремль продемонстрировал плохие результаты на обычном поле боя, но в информационной и когнитивной - затрагивающей восприятие - войне были достигнуты значительные успехи. Цель - убедить лидеров трех крупных европейских стран, являющихся в том числе членами НАТО, потребовать от Украины капитуляции под предлогом перемирия с последующими переговорами. Они закончатся тем, что Украина под аплодисменты трех ведущих стран ЕС и НАТО отдаст некоторые земли России. Хозяин Кремля сможет говорить в своей стране о победе и, спустя короткое время, снова без забот продавать нефть и газ в Европу и начинать подготовку к новой войне, на этот раз против Скандинавии и Прибалтики.
Исходя из вышеизложенного, какова мораль для Эстонии? В отношении России ни один сдерживающий фактор не действует.
Почему кремлевских милитаристов невозможно напугать? Невозможно напугать общество, которое не считает ни жертв, ни страданий, ни слез. Никогда не считало и никогда не будет считать. В своей стране людям ясно дают понять, что борьба с нацизмом требует жертв. Борцы с нацистами - правда, нацистов в Украине еще никто не встречал - гибнут как герои. Особенно те, у кого в карманах находят женское белье и в бронемашинах - стиральные машины.
"В отношении России ни один сдерживающий фактор не действует".
Кадри Паас, эксперт по внутренней безопасности, партия "Эстония 200"
Самую надежную безопасность обеспечивают Эстонии известность и видимость. Если маленькое государство не замечают в мирное время, то и в военное время никто о нем не вспомнит. Интересы Эстонии остались в Европе в 1940-х годах на заднем плане. Весной 2022 года премьер-министр Кая Каллас позаботилась о заметности Эстонии. Хотелось бы надеяться, что работа Каллас не была напрасной, учитывая реальные политические соображения и тренируемую совесть западноевропейцев.
К внешней известности и видимости следует добавить внутригосударственную информационную безопасность Эстонии, развитие и укрепление морального духа населения, стремление к единодушию. Бесспорной частью этого является обучение русскоязычного населения Эстонии государственному языку с детского сада, самое позднее, с начальной школы. Через язык формируется мировоззрение, язык объединяет и помогает понять окружающее.
Постоянной целью противника является разрушение репутации Эстонии как внутри страны, так и за ее пределами, противопоставление людей Эстонии друг другу, стремление рассорить их с помощью чувствительных и эмоциональных тем. В растревоженной и многоязычной среде Кремль может гораздо эффективнее добиваться своих враждебных Эстонии целей, чем в дружественном и сплоченном информационном пространстве.
От экономической состоятельности эстонского народа зависит, станет ли он, и насколько, усердно защищать свое государство в разгар тяжелейшего кризиса. Реальная покупательная способность падает, инфляция безжалостно подтачивает рост зарплаты, и мы беднеем с каждым днем. В реальной жизни это может означать ситуацию, когда не за что бороться, например, за постоянное местожительства, дорогой дом или семью. А если нет мотива, то и бороться не будут. В этом году на учения "Ёж" без предварительного уведомления не явились 1400 резервистов.