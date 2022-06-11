ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Калев Наур

Многие годы он является известным местным активистом в Ида-Вирумаа. То он организовывал парады, то по его инициативе на центральной площади Йыхви был установлен памятник генералу Александеру Тыниссону. А в последнее время он занимался созданием своей деревни. Этот район является, правда, частью поселка Кохтла-Нымме, но от исторического Кохтла-Нымме остается все же в стороне. Имя детища - Кохтла-Ууэкюла.