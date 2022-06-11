Многие годы он является известным местным активистом в Ида-Вирумаа. То он организовывал парады, то по его инициативе на центральной площади Йыхви был установлен памятник генералу Александеру Тыниссону. А в последнее время он занимался созданием своей деревни. Этот район является, правда, частью поселка Кохтла-Нымме, но от исторического Кохтла-Нымме остается все же в стороне. Имя детища - Кохтла-Ууэкюла.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Калев Наур
Калев Наур
Однако зачем отделять кусок поселка, чтобы сделать свою деревню, в то время когда государство то и дело твердит о полезности слияния административных единиц под эгидой административной реформы?
"Одной из важных целей образования деревни является появление крепкой общины. Для того чтобы мы ощутили себя единой общиной или даже семьей, необходимо мобилизоваться. Самое важное - сообща улучшать свою жизненную среду", - говорит Калев Наур.
Что ж, это отражает желание людей сделать что-то большее на благо собственного дома и свидетельствует об активной гражданской позиции жителей, чего в Ида-Вирумаа - и не только - могло бы быть больше. На такие энергичные сообщества и опирается по-настоящему сильное гражданское общество.
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