ОПРОС ⟩ Каким бы вы хотели видеть новое правительство страны?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Татьяна БЕЛЯЕВА, бухгалтер: - Если говорить о главе государства, то хотела бы видеть у руля политика уровня Эдгара Сависаара, который, по-моему, в первую очередь всегда думал о своей стране. Нужно и другим помогать. Но все-таки эстоноземельцы должны быть важнее. Как законопослушная гражданка, я уважаю, принимаю и соблюдаю все законы, хотя со многим не согласна. Конечно, нам нужен новый премьер-министр.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Александр ИВАНОВ, деревообработчик: - Мы - колония, все подчиняется ЦРУ. Все наши судороги бесполезны, что бы я об этом ни думал. Мы - рабы. Зарплата 1100 евро считается хорошей, при 12-часовом графике и в ночь... Все равно, кто и с кем, - научили воровать, если не будешь, то к кормушке не допустят. Поколение поменяется, тогда, возможно, что-то изменится.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Пауль КЕСККЮЛА, предприниматель: - Трудно ответить, потому что не сую голову в политику. Но главное - должны прийти адекватные люди, а кто конкретно и какая коалиция, это не имеет значения.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ааду ПЕКК, пенсионер: - В принципе много лет поддерживал реформистов, но считаю, что любое правительство прежде всего должно заботиться о благополучии Эстонии и наших людей. Чтобы партии сотрудничали, а не "кусали" друг друга.