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ОПРОС ⟩ Каким бы вы хотели видеть новое правительство страны?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
Каким бы вы хотели видеть новое правительство страны?
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Дом Стенбока, резиденция правительства Эстонской Республики.
Дом Стенбока, резиденция правительства Эстонской Республики. Фото: Riigikantselei

В Эстонии кризис правительства.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Татьяна БЕЛЯЕВА, бухгалтер:

- Если говорить о главе государства, то хотела бы видеть у руля политика уровня Эдгара Сависаара, который, по-моему, в первую очередь всегда думал о своей стране. Нужно и другим помогать. Но все-таки эстоноземельцы должны быть важнее. Как законопослушная гражданка, я уважаю, принимаю и соблюдаю все законы, хотя со многим не согласна. Конечно, нам нужен новый премьер-министр.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Александр ИВАНОВ, деревообработчик:

- Мы - колония, все подчиняется ЦРУ. Все наши судороги бесполезны, что бы я об этом ни думал. Мы - рабы. Зарплата 1100 евро считается хорошей, при 12-часовом графике и в ночь... Все равно, кто и с кем, - научили воровать, если не будешь, то к кормушке не допустят. Поколение поменяется, тогда, возможно, что-то изменится.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Пауль КЕСККЮЛА, предприниматель:

- Трудно ответить, потому что не сую голову в политику. Но главное - должны прийти адекватные люди, а кто конкретно и какая коалиция, это не имеет значения.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ааду ПЕКК, пенсионер:

- В принципе много лет поддерживал реформистов, но считаю, что любое правительство прежде всего должно заботиться о благополучии Эстонии и наших людей. Чтобы партии сотрудничали, а не "кусали" друг друга.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Елена ТИЙДЕРМАН, предприниматель:

- Сложно ответить, но хотела бы видеть людей, более близких к бизнесу, чтобы больше думали не о политике, а о том, что нас ждет завтра. Складывается впечатление, что эстонцы сейчас на втором плане. А хотелось бы жить здесь и гордиться за свою страну. У каждой партии есть свои плюсы и минусы. EKRE рвется наверх. Не знаю, хорошо это или плохо, - они переменчивы в своих взглядах.

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