Пт, 10.06.2022
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На шахте Оямаа погиб человек

Аго Гашков
На шахте Оямаа погиб человек
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Viru Keemia Grupi kaevandus.
Viru Keemia Grupi kaevandus. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В четверг на шахте Оямаа погиб оператор буровой установки. 57-летний мужчина оказался между машиной и забоем. Прокуратура возбудила уголовное дело. Виру Кеэмия Групп также проводит своё расследование.

Как стало возможным, что опытный работник оказался между буровой машиной и забоем, пока не известно. «Сейчас очень рано давать комментарии, почему такое тяжёлое проишедствие случилось. И прокуратура и мы начало расследование. Цель нашего расследования выяснить причины гибели человека,» сказала руководитель по связам с общественностью ВКГ Ирина Боенко.

По словам Боенко, коллектив шахты в шоке. «Мы выражаем соболезнование родным нашей погибшей коллеги и оказываем психологическую поддержку работникам шахты,» сказала Боенко.

Окружной прокурор Калмер Каск отметил, что расследование прокуратуры должно выяснить, погиб ли шахтёр по собственной вине или по вине другого человека, а также и то, проводилась ли инструкция работника по требованиям техники безопасности.

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