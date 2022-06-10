На шахте Оямаа погиб человек

Как стало возможным, что опытный работник оказался между буровой машиной и забоем, пока не известно. «Сейчас очень рано давать комментарии, почему такое тяжёлое проишедствие случилось. И прокуратура и мы начало расследование. Цель нашего расследования выяснить причины гибели человека,» сказала руководитель по связам с общественностью ВКГ Ирина Боенко.