В четверг на шахте Оямаа погиб оператор буровой установки. 57-летний мужчина оказался между машиной и забоем. Прокуратура возбудила уголовное дело. Виру Кеэмия Групп также проводит своё расследование.
На шахте Оямаа погиб человек
Как стало возможным, что опытный работник оказался между буровой машиной и забоем, пока не известно. «Сейчас очень рано давать комментарии, почему такое тяжёлое проишедствие случилось. И прокуратура и мы начало расследование. Цель нашего расследования выяснить причины гибели человека,» сказала руководитель по связам с общественностью ВКГ Ирина Боенко.
По словам Боенко, коллектив шахты в шоке. «Мы выражаем соболезнование родным нашей погибшей коллеги и оказываем психологическую поддержку работникам шахты,» сказала Боенко.
Окружной прокурор Калмер Каск отметил, что расследование прокуратуры должно выяснить, погиб ли шахтёр по собственной вине или по вине другого человека, а также и то, проводилась ли инструкция работника по требованиям техники безопасности.