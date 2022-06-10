Языковое кафе служит опорой для самостоятельного изучения языка, а также предоставляет возможность языковой практики тем, кто желает свободней говорить на эстонском языке – пополнять свой словарный запас и общаться в свободной обстановке на будничные темы. Языковые кафе проводятся по всей Эстонии бесплатно, пишет Integratsiooni Sihtasutus.
Языковые кафе по всей Эстонии снова открыли свои двери
В языковых кафе обсуждаются ситуации и темы, с которыми люди соприкасаются в будничной жизни. Например, самопрезентация, поиск работы, самосовершенствование, общение с коллегами, путешествия, увлечения, празднование знаменательных дат и событий, различные бытовые вопросы, например, прием у врача или чиновника.
Ознакомиться с расписанием и информацией о регистрации в языковые кафе можно на сайте Фонда интеграции. Расписание языковых кафе постоянно обновляется.
Языковые кафе проходят каждую неделю по всей Эстонии: В Таллинне, Маарду, Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Йыхви, Нарва-Йыэсуу, Тарту, Пярну и Валга. Кроме этого, дважды в неделю проводится веб-кафе.
Языковые кафе финансируются в рамках деятельности 5.1 «Разработка консультационно-информационной системы и её внедрение» проекта Европейского социального фонда № 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 «Меры по поддержке интеграции в эстонском обществе».