Языковые кафе по всей Эстонии снова открыли свои двери

В языковых кафе обсуждаются ситуации и темы, с которыми люди соприкасаются в будничной жизни. Например, самопрезентация, поиск работы, самосовершенствование, общение с коллегами, путешествия, увлечения, празднование знаменательных дат и событий, различные бытовые вопросы, например, прием у врача или чиновника.

Ознакомиться с расписанием и информацией о регистрации в языковые кафе можно на сайте Фонда интеграции. Расписание языковых кафе постоянно обновляется.

Языковые кафе проходят каждую неделю по всей Эстонии: В Таллинне, Маарду, Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Йыхви, Нарва-Йыэсуу, Тарту, Пярну и Валга. Кроме этого, дважды в неделю проводится веб-кафе.