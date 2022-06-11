Бывшего руководителя Йыхвиской волости Алексея Наумкина раздражают частые разъезды волостного старейшины

Руководитель йыхвиских центристов, а также бывший старейшина волости и председатель волостного собрания Алексей Наумкин подал в конце мая запрос, в котором перечислил семь учебных поездок волостного старейшины за последнее полугодие - в Швецию, Исландию, Хорватию, а также на Сааремаа и в другие места Эстонии.