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Бывшего руководителя Йыхвиской волости Алексея Наумкина раздражают частые разъезды волостного старейшины

Эрик Гамзеев
, журналист
Бывшего руководителя Йыхвиской волости Алексея Наумкина раздражают частые разъезды волостного старейшины
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Старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель в конце марта совершила учебную поездку в Исландию, которую посетила, судя по расходным документам, из-за подготовки Йыхвиского инкубатора.
Старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель в конце марта совершила учебную поездку в Исландию, которую посетила, судя по расходным документам, из-за подготовки Йыхвиского инкубатора. Фото: Erakogu

Бывшего руководителя Йыхвиской волости и нынешнего оппозиционера №1 Алексея Наумкина задевает, что нынешний старейшина волости Марис Тоомель часто совершает учебные поездки в рабочее время.

Руководитель йыхвиских центристов, а также бывший старейшина волости и председатель волостного собрания Алексей Наумкин подал в конце мая запрос, в котором перечислил семь учебных поездок волостного старейшины за последнее полугодие - в Швецию, Исландию, Хорватию, а также на Сааремаа и в другие места Эстонии. 

Должностные поездки старейшины Йыхвиской волости Марис Тоомель

  • 14-15 декабря - поездка в Сааремааский центр компетенции
  • 25-26 января - турне Раквере-Пайде-Тарту на тему "Йыхвиский спорт"
  • 7-9 марта - поездка в Швецию из-за подготовки Йыхвиского инкубатора
  • 26-29 марта - поездка в Исландию из-за подготовки Йыхвиского инкубатора
  • 13-14 апреля - поездка в Нарва-Йыэсуу в рамках командного стратегического обучения
  • 21 апреля - поездка в Таллинн на семинар-обучение по защите информации
  • 27-29 апреля - поездка в Хорватию для ознакомления с заводом по производству протеина и белков

Источник: запрос

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