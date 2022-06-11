Бывшего руководителя Йыхвиской волости и нынешнего оппозиционера №1 Алексея Наумкина задевает, что нынешний старейшина волости Марис Тоомель часто совершает учебные поездки в рабочее время.
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Бывшего руководителя Йыхвиской волости Алексея Наумкина раздражают частые разъезды волостного старейшины
Бывшего руководителя Йыхвиской волости Алексея Наумкина раздражают частые разъезды волостного старейшины
Руководитель йыхвиских центристов, а также бывший старейшина волости и председатель волостного собрания Алексей Наумкин подал в конце мая запрос, в котором перечислил семь учебных поездок волостного старейшины за последнее полугодие - в Швецию, Исландию, Хорватию, а также на Сааремаа и в другие места Эстонии.
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