Спор вокруг Нарвской Солдинаской гимназии: рассматривается альтернативный вариант

По заказу Нарвской горуправы будет проведен дополнительный анализ Нарвской Солдинаской гимназии и школы №6. Изучат техническое состояние их зданий, школьный двор, окружающую инфраструктуру, доступность для учащихся и безопасность.

- После этого анализа либо Солдинаская гимназия переедет в шестую школу в 2025 году, как и было запланировано ранее, либо второй вариант: шестая школа закроется, а ее классы перейдут в другие школы, куда решат родители и ученики, - сообщила "Северному побережью" мэр Нарвы Катри Райк.

Она добавила, что еще формируется исходное задание для такого анализа, и пока нет причин для спешки.

Райк напомнила, что программа развития муниципальной системы образования еще не означает собственно закрытий и слияний учреждений. По каждому затрагиваемому программой детсаду и каждой школе городским властям надо будет принимать отдельные решения, следуя законным процедурам. Например, решение о закрытии того или иного конкретного детсада должно быть принято по меньшей мере за пять месяцев до того, а решение о слиянии школ с 1 сентября принимается не позднее конца марта того же года.