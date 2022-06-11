Под давлением школьников, их родителей и политической оппозиции власти Нарвы рассмотрят еще один вариант того, как поступить с Солдинаской гимназией. Ее переезд к 2025 году в здание малопопулярной школы №6 предусмотрен проектом программы развития нарвской муниципальной системы образования.
Спор вокруг Нарвской Солдинаской гимназии: рассматривается альтернативный вариант
По заказу Нарвской горуправы будет проведен дополнительный анализ Нарвской Солдинаской гимназии и школы №6. Изучат техническое состояние их зданий, школьный двор, окружающую инфраструктуру, доступность для учащихся и безопасность.
- После этого анализа либо Солдинаская гимназия переедет в шестую школу в 2025 году, как и было запланировано ранее, либо второй вариант: шестая школа закроется, а ее классы перейдут в другие школы, куда решат родители и ученики, - сообщила "Северному побережью" мэр Нарвы Катри Райк.
Она добавила, что еще формируется исходное задание для такого анализа, и пока нет причин для спешки.
Райк напомнила, что программа развития муниципальной системы образования еще не означает собственно закрытий и слияний учреждений. По каждому затрагиваемому программой детсаду и каждой школе городским властям надо будет принимать отдельные решения, следуя законным процедурам. Например, решение о закрытии того или иного конкретного детсада должно быть принято по меньшей мере за пять месяцев до того, а решение о слиянии школ с 1 сентября принимается не позднее конца марта того же года.
Как уже рассказывало "Северное побережье", переезд Нарвской Солдинаской гимназии к 2025 году в здание школы №6 предусмотрен проектом программы развития нарвской муниципальной системы образования. Программа пока не утверждена и проходит доработку. Мэрия Нарвы прежде настаивала, что переезд необходим: приграничном городу нужно сократить 7000 квадратных метров школьных площадей, а в здании Солдинаской гимназии квадратных метров даже чуть больше.
Родители, школьники и администрация Солдинаской гимназии настаивают, что это к ним должна переехать школа №6, а не наоборот. Протестующие напоминают, что в шестой школе в разы меньше учащихся, она хуже выглядит, расположена в менее удобном и менее безопасном месте, да и вообще малопопулярна.
Отстаивая свое несогласие, сперва учащиеся Нарвской Солдинаской гимназии 17 мая вышли с плакатами в школьный двор, потом 26 мая к Нарвскому горсобранию пришли родители учащихся, а 9 июня попечительский совет гимназии провел протестный пикет перед Рийгикогу в Таллинне.
Параллельно с уличными акциями петицию к властям Нарвы подписали приблизительно 4500 человек. В рамках процедуры публичного обсуждения проекта программы развития несогласные сделали предложения по изменениям. Вдобавок трудовой коллектив Солдинаской гимназии 27 мая направил ходатайство в Министерство образования и науки, чтобы оттуда помогли властям Нарвы услышать мнение тысяч горожан.
Политическая оппозиция Нарвского горсобрания, в свою очередь, тоже раскритиковала проект программы развития и предложила мэру Катри Райк признать его неудачным.
"Радикально реформируя систему образования в Нарве, необходимо заранее провести прозрачное народное голосование (референдум), на котором будут учтены все мнения жителей Нарвы. От реформы системы образования и ее воплощения напрямую зависит как будущее Нарвы, так и желание молодежи, молодых семей и других семей жить и работать в городе Нарва", - этим высказыванием одиннадцать оппозиционеров Нарвского горсобрания закончили свое развернутое мнение о проекте программы развития нарвской муниципальной системы образования до 2030 года.