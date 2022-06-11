Совет уполномоченных партии Isamaa ("Отечество") после нескольких дней размышлений 11 июня принял решение начать коалиционные переговоры с Партией реформ и Социал-демократической партией Эстонии. Об этом передает новостной портал rus.err.ee.
В Эстонии создается новая коалиция, которая сформирует также новое правительство
По словам председателя Isamaa Хелира-Вальдора Сеэдера, приоритетом партии в предстоящих переговорах является достижение коалиционного соглашения, которое позволило бы решить проблемы, наиболее сильно ударившие по эстонскому обществу.
"Мы знаем, что до следующих выборов осталось менее девяти месяцев, но в ходе коалиционных переговоров необходимо достичь согласия по вопросам образования на эстонском языке, детских и семейных пособий, скачкообразной инфляции, безопасности и энергетики. "Отечество" будет настойчиво в этих вопросах, но я настроен оптимистично, и верю, что мы сможем найти необходимые точки соприкосновения", - сказал Сеэдер.
Он отметил, что правительственный кризис, который длился несколько месяцев, а также тупиковая ситуация в парламенте в отношении Закона о семейных пособиях, требуют решений.
- Кризисы последних лет сопровождались кризисом управления, который сделал управление Эстонией более сложным и нестабильным. Правительство должно уметь сотрудничать с Рийгикогу, и представленные в Рийгикогу партии также должны быть открыты для сотрудничества, - сказал Сеэдер.
Лидер Партии реформ и премьер-министр Кая Каллас поблагодарила совет уполномоченных партии Isamaa за решение принять предложение о начале коалиционных переговоров. "Благодарим "Отечество" и социал-демократов за то, что они согласны начать переговоры по формированию новой коалиции. У трех партий имеются достаточно общих позиций для создания правительства, которое проведет Эстонию через кризисы, будет патриотическим, укрепит нашу безопасность и даст людям чувство уверенности в экономике", - комментарий Каллас в социальных медиа также опубликовал портал rus.err.ee.
"Партия реформ намерена быстро составить график коалиционных переговоров, чтобы перейти к формированию нового правительства", - добавила лидер Партии реформ.
Председатель Центристской партии Юри Ратас прокомментировал решение совета уполномоченных партии Isamaa, сказав, что он очень удивится, если не будет сформирована коалиция в наметившемся составе: "Раз партия Isamaa решила именно так, то я очень удивлюсь, если правительственный союз не будет зарожден под руководством Партии реформ вместе с социал-демократами и Isamaa", - сказал Ратас.