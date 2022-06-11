В Эстонии создается новая коалиция, которая сформирует также новое правительство

По словам председателя Isamaa Хелира-Вальдора Сеэдера, приоритетом партии в предстоящих переговорах является достижение коалиционного соглашения, которое позволило бы решить проблемы, наиболее сильно ударившие по эстонскому обществу.

"Мы знаем, что до следующих выборов осталось менее девяти месяцев, но в ходе коалиционных переговоров необходимо достичь согласия по вопросам образования на эстонском языке, детских и семейных пособий, скачкообразной инфляции, безопасности и энергетики. "Отечество" будет настойчиво в этих вопросах, но я настроен оптимистично, и верю, что мы сможем найти необходимые точки соприкосновения", - сказал Сеэдер.

Он отметил, что правительственный кризис, который длился несколько месяцев, а также тупиковая ситуация в парламенте в отношении Закона о семейных пособиях, требуют решений.

- Кризисы последних лет сопровождались кризисом управления, который сделал управление Эстонией более сложным и нестабильным. Правительство должно уметь сотрудничать с Рийгикогу, и представленные в Рийгикогу партии также должны быть открыты для сотрудничества, - сказал Сеэдер.

Лидер Партии реформ и премьер-министр Кая Каллас поблагодарила совет уполномоченных партии Isamaa за решение принять предложение о начале коалиционных переговоров. "Благодарим "Отечество" и социал-демократов за то, что они согласны начать переговоры по формированию новой коалиции. У трех партий имеются достаточно общих позиций для создания правительства, которое проведет Эстонию через кризисы, будет патриотическим, укрепит нашу безопасность и даст людям чувство уверенности в экономике", - комментарий Каллас в социальных медиа также опубликовал портал rus.err.ee.

"Партия реформ намерена быстро составить график коалиционных переговоров, чтобы перейти к формированию нового правительства", - добавила лидер Партии реформ.