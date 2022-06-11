Самым быстрым в пятикилометровой беговой гонке оказался Денис Шалкаускас - учитель физкультуры из Йыхвиской русской основной школы.
ВИДЕОРЕПОРТАЖ ⟩ На пятикилометровую трассу Нарвского энергозабега вышли тысяча человек
Найди на видео себя или знакомых
На пятикилометровую трассу Нарвского энергозабега вышли тысяча человек
Шалкаускас пробежал пять километров по нарвскому речному променаду и по улицам Старого города ровно за 16 минут. На финише он признался, что в первый жаркий день этого лета, когда температура воздуха была почти 24 градуса, победить было очень трудно.
Смотрите видеорепортаж о пятикилометровом забеге.
После пятикилометровой гонки стартовали участники полумарафона (21,1 км).
Ключевые слова