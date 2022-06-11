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ВИДЕОРЕПОРТАЖ ⟩ На пятикилометровую трассу Нарвского энергозабега вышли тысяча человек

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Эрик Гамзеев
, главный редактор газеты "Северное побережье"
На пятикилометровую трассу Нарвского энергозабега вышли тысяча человек
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Фото: Pilt videost

Самым быстрым в пятикилометровой беговой гонке оказался Денис Шалкаускас - учитель физкультуры из Йыхвиской русской основной школы.

Шалкаускас пробежал пять километров по нарвскому речному променаду и по улицам Старого города ровно за 16 минут. На финише он признался, что в первый жаркий день этого лета, когда температура воздуха была почти 24 градуса, победить было очень трудно.

Смотрите видеорепортаж о пятикилометровом забеге.

После пятикилометровой гонки стартовали участники полумарафона (21,1 км).

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