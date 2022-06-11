Каиса Кукк, которая в Нарве стала чемпионкой Эстонии по полумарафону среди женщин, рассказала, что этой весной практически убегала от медведя, когда тренировалась в Мяэтагузе.
Чемпионка Эстонии в полумарафоне Каиса Кукк: На тренировке в Алутагузе я бегала от медведя
Живущая в Мяэтагузе Каиса Кукк тренируется по планам, составленным Энном Селликом, эстонской беговой легендой из Ийзаку.
- Я получаю от него план и тренируюсь одна, в основном в Алутагузе. Здесь очень красиво, нет особого движения или светофоров. Видела также медведя. Видела медвежат на небольшой лесной дороге, ведущей к Селисоо. Надо так тренироваться, чтобы можно было от них убежать, - смеется спортсменка.
Каиса Кукк, представляющая Тартуское спортобщество "Калев", выиграла чемпионат среди женщин в полумарафоне в рамках Нарвского энергозабега со временем 1:19.30. Она говорит, что в этот день не была нацелена на время из-за непривычно жаркой погоды - около 23 градусов: "Организм еще не приспособился".
- Сама по себе жара не сильная, но поскольку такой теплой погоды во время соревнований в этом году еще не было, и дистанция была длинной, это был бег за место, а не на время, - объяснила Кукк.
По ее опыту, в такую погоду нужно бежать с умом и сдерживать темп на первой половине дистанции. "Только в самом конце, когда почувствовала, что могу ускориться, я поняла, что победа у меня в кармане".
Тийдрек Нурме, представляющий Академический спортклуб Тартуского университета, стал чемпионом Эстонии среди мужчин с результатом 1:05.48. Каур Кивистик, бегун из Тартуского спортобщества "Калев" (1:06,23), боролся за второе место и серебряную медаль. Он обошел Романа Фости (1:06,37) из спортклуба "Спарта", завоевавшего бронзу. Одноклубнику Фости - Леониду Лацепову не хватило до бронзовой медали всего шести секунд (1:06,43).
Тройка быстрейших в Нарве теперь готовится представлять Эстонию на чемпионате Европы по марафону в Мюнхене в середине августа.
Результаты всех участников Нарвского энергозабега 2022 года, бегавших на время, можно узнать ЗДЕСЬ.
Смотрите также видеорепортаж с полумарафонской трассы Нарвского энергозабега.
Как рассказал Тийдрек Нурме, еще перед нарвским стартом четверо быстрейших бегунов Эстонии договорились, что на протяжении 16 километров они будут держать одинаковый темп, а вот далее - каждый сам за себя. "Я был сильнее и поэтому победил", - после финиша развел руками Нурме.
По оценке Тийдрека Нурме, нарвский полумарафон в этом году был интереснее, чем в предыдущие пару раз, когда он тут бегал. "Это было немного медленнее, но более разнообразно, было несколько мест с подъемами и разворотами. Я думаю, что это интересно для простого бегуна, но для тех, кто хотят бегать на время, это не было быстрой трассой".
Нурме тоже высказался про погоду: эстонские топовые бегуны пока еще не привыкли бегать в жару. "Сегодня был один из первых жарких дней. Безусловно, это стало испытанием для всех. Но, к счастью, не так, как в 2019 году, когда было почти 30 градусов. Сегодня было еще терпимо, и работы у врачей сравнительно мало".
Чемпион Эстонии добавил, что гонка в Нарве напомнила топовым спортсменам-бегунам, как важно быть готовыми к соревнованиям в жарком климате: "Мы вместе понимаем - чтобы бежать быстро на чемпионате Европы, мы должны адаптироваться к такой погоде, как сегодня. Хорошо, что получили это понимание в июне, и теперь мы знаем, что нужно делать", - добавил Нурме, отметив, что на предстоящих сборах в Швейцарии планируется отработка тренировок в жаркую погоду.