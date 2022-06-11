Чемпионка Эстонии в полумарафоне Каиса Кукк: На тренировке в Алутагузе я бегала от медведя

Тройка быстрейших в Нарве теперь готовится представлять Эстонию на чемпионате Европы по марафону в Мюнхене в середине августа.

Результаты всех участников Нарвского энергозабега 2022 года, бегавших на время, можно узнать ЗДЕСЬ.

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Как рассказал Тийдрек Нурме, еще перед нарвским стартом четверо быстрейших бегунов Эстонии договорились, что на протяжении 16 километров они будут держать одинаковый темп, а вот далее - каждый сам за себя. "Я был сильнее и поэтому победил", - после финиша развел руками Нурме.

По оценке Тийдрека Нурме, нарвский полумарафон в этом году был интереснее, чем в предыдущие пару раз, когда он тут бегал. "Это было немного медленнее, но более разнообразно, было несколько мест с подъемами и разворотами. Я думаю, что это интересно для простого бегуна, но для тех, кто хотят бегать на время, это не было быстрой трассой".

Нурме тоже высказался про погоду: эстонские топовые бегуны пока еще не привыкли бегать в жару. "Сегодня был один из первых жарких дней. Безусловно, это стало испытанием для всех. Но, к счастью, не так, как в 2019 году, когда было почти 30 градусов. Сегодня было еще терпимо, и работы у врачей сравнительно мало".