Строительство Rail Balticа может затянуться и оказаться дороже

Основными факторами риска в отчете названы более позднее финансирование от Европейского союза и рост цен на строительство, сообщает "Актуальная камера", на которую ссылается портал rus.err.ee. "До 2027 года все потребности не будут покрыты, часть из них перейдет на следующий финансовый период, который стартует в 2027 году. До 2024 года у нас есть финансы, чтобы строить объекты с готовыми проектами", - рассказал председатель правления "Rail Baltic Estonia" Анвар Салометс.

- К 2027 году между Таллинном и Пярну железная дорога уже должна быть готова и на этом участке можно будет уже начать движение поездов, - говорит советник министерства экономики и коммуникаций Андрес Линдеманн. - Каким образом мы от эстонской границы в Латвию и оттуда дальше сможем продолжить строительство, об этом нам надо вести переговоры с нашими южными соседями, но с их стороны могут быть задержки и дата завершения проекта может сдвинуться.

Линдеманн отмечает, что риски сейчас действительно повышены, но, по его оценке, пока нет предпосылок, что это затормозит проект или существенно сдвинет сроки строительства.

Однако может случиться, что в скором будущем у Rail Baltic появится конкурент, поскольку Европейский союз выразил желание помочь в восстановлении инфраструктуры Украины после окончания войны.