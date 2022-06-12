Время маленьких магазинчиков в Эстонии подходит к концу

На юге Эстонии в небольшом населенном пункте Кавасту в конце июля закроется единственный в этом селе магазин. По словам хозяина, торговая точка в Кавасту непрерывно работала 17 лет, однако теперь он вынужден свернуть бизнес. "Главная причина - уменьшение числа населения в округе. Также огромное повышение цен, особенно на электричество. У людей больше нет денег. Также на ситуацию повлиял коронавирус. Те, кто отказывался надевать маску во время пандемии, не ходили к нам в магазин. Начали заказывать продукты через интернет-магазин", - констатировал хозяин магазина "Kavastu pood" Вяйер Кяго в разговоре с телерепортером "Актуальной камеры".

Жителей и гостей села новость о закрытии единственного в округе магазина совершенно не радует. "Машины нет. Не у всех бывают машины. А так надо будет в город только ездить. А это самый главный магазин", - сказала Мария, жительница Кавасту.

По словам торгового представителя мясной продукции "Wikmani", если до пандемии заказы к ним на юге Эстонии поступали от тридцати сельских магазинов, то теперь заказчиков не более двадцати. "В сёлах число пожилых уменьшается, а молодые, работающие в городах, покупают продукты уже там. Предприниматели говорят, что им нет смысла содержать магазин, если покупают только булку и хлеб", - отметила представитель производства "Wikmani LT" Трийн Лехола.

Стали закрываться магазины не только в сёлах, но и в городах. Так, легендарный "Toome pood" в Тарту тоже объявил о своем закрытии с июля. "Основные причины - это подорожание топлива и электроэнергии. Отсюда идет подорожание всех продуктов… Очень-очень плохо продается. Дело в том, что при теперешнем изобилии магазинов просто люди выбирают себе более дешевые места. А сюда приходят, понятное дело, люди, которые что-то забыли там: одну коробочку спичек, одну пачку сигарет, на этом ничего не зарабатываешь, вот и все", - констатировала хозяйка "Toome pood" Наташа Беккер.