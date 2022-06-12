Министерство обороны Эстонии наградило британских и французских солдат боевой группы НАТО

- Мы благодарны нашим союзникам, чье продолжающееся и увеличившееся присутствие в составе боевой группы НАТО в Эстонии демонстрирует единство союзнических отношений и неделимость безопасности в ситуации, когда государство-агрессор Россия представляет угрозу для всей Европы, - сказал руководитель отдела планирования политики Министерства обороны Кристьян Мяэ.

Он отметил, что успешно завершившиеся учения "Ёж 2022" еще больше укрепили военное сотрудничество и потенциал совместных действий. "Вклад французских, британских и датских подразделений чрезвычайно важен с точки зрения как сдерживания, так и обороны", - добавил Мяэ.

- Эта медаль символизирует приверженность и военный вклад Франции вместе с другими союзниками. Она показывает нашу солидарность с союзниками, особенно с Эстонией, - комментирует подполковник Фабрис Бордэ, командующий французским контингентом в Эстонии. - Франция горда тем, что с марта 2017 года мы направили несколько сотен солдат в боевую группу НАТО. После вторжения в Украину мы решили в марте этого года продолжить свое присутствие в Эстонии. Наша цель - защитить своих союзников и вместе с ними усилить восточное крыло.