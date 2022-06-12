Руководитель отдела планирования политики Министерства обороны Кристьян Мяэ в военном городке Тапа 10 июня вручил медали миссии солдатам и офицерам из британского королевского танкового полка и 3-й роты французского 7-го альпийского егерского батальона, входящих в боевую группу НАТО.
Министерство обороны Эстонии наградило британских и французских солдат боевой группы НАТО
- Мы благодарны нашим союзникам, чье продолжающееся и увеличившееся присутствие в составе боевой группы НАТО в Эстонии демонстрирует единство союзнических отношений и неделимость безопасности в ситуации, когда государство-агрессор Россия представляет угрозу для всей Европы, - сказал руководитель отдела планирования политики Министерства обороны Кристьян Мяэ.
Он отметил, что успешно завершившиеся учения "Ёж 2022" еще больше укрепили военное сотрудничество и потенциал совместных действий. "Вклад французских, британских и датских подразделений чрезвычайно важен с точки зрения как сдерживания, так и обороны", - добавил Мяэ.
- Эта медаль символизирует приверженность и военный вклад Франции вместе с другими союзниками. Она показывает нашу солидарность с союзниками, особенно с Эстонией, - комментирует подполковник Фабрис Бордэ, командующий французским контингентом в Эстонии. - Франция горда тем, что с марта 2017 года мы направили несколько сотен солдат в боевую группу НАТО. После вторжения в Украину мы решили в марте этого года продолжить свое присутствие в Эстонии. Наша цель - защитить своих союзников и вместе с ними усилить восточное крыло.
Боевая группа Королевского танкового полка покидает Эстонию после девяти месяцев службы и поддержки восточного крыла НАТО. Почти столько же времени служила в Эстонии и французская рота. Пребывание британского подразделения в Эстонии было продлено в феврале 2022 года, когда премьер-министр Великобритании сообщил, что они удвоят свое присутствие в Эстонии за счет добавления второй боевой группы. Находясь в Эстонии, солдаты участвовали в учениях "Talvelaager" (Зимний лагерь), "Iron Spear" (Железное копье), "Bold Axe" (Смелый топор) и "Siil 2022" (Ёж 2022).
Иностранные солдаты внесли вклад также в общественные проекты. Например, помогали в строительстве катка на Ратушной площади в Тарту и посадили яблони в Пярну. Кроме того, они принимали гостей во время визитов ключевых представителей союзников по НАТО, когда безопасность Эстонии имеет первостепенное значение для соседей Европы.
- Служба в эстонской пехотной бригаде была настоящей привилегией. Вместе с Силами обороны Эстонии и нашими датскими и французскими коллегами мы получили отличный опыт от учений, которые проходили при любой погоде и на которых мы перемещались по новым для нас ландшафтам, - рассказывает подполковник Саймон Ворт, командующий королевским танковым полком Великобритании.
- Эта медаль символизирует решимость и стойкость офицеров и солдат королевского танкового полка, которые девять месяцев находились в Эстонии. Хотя мои солдаты уже с нетерпением ждут заслуженного отпуска, покидая Эстонию мы испытываем чувство гордости за свой вклад и убедились в необходимости этой миссии, - добавил Ворт.
К сведению: странами-лидерами боевых групп НАТО в странах Балтии являются Великобритания, Канада, Германия и США. Боевые группы были созданы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в 2017 году.