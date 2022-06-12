Фонд интеграции приглашает участников на начинающиеся в июле бесплатные курсы на знание Конституции и Закона о гражданстве.
Идет регистрация на бесплатные курсы на знание Конституции и Закона о гражданстве
Курсы проводятся в период с июля до 15 декабря. Всего обучение сможет пройти 204 человека.
Продолжительность обучения составляет 18 академических часов. Курсы будут проводиться по меньшей мере в четырех уездах, а также онлайн.
С программой курсов можно ознакомиться на сайте Фонда интеграции. Программа обновляется и дополняется новыми курсами ежемесячно.
Зарегистрироваться на проходящие в разных регионах Эстонии курсы можно ЗДЕСЬ.
- Приглашаем на обучение взрослых постоянных жителей Эстонии и новых иммигрантов, чьим родным языком не является эстонский, которые планируют ходатайствовать о получении гражданства Эстонии и желают подготовиться к экзамену на знание Конституции и Закона о гражданстве, - прокомментировала руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди.
Участники курсов познакомятся с государственными институтами Эстонии и их работой, с обязанностями, возможностями и свободами, предусмотренными в Конституции, а также с содержанием Закона о гражданстве.
В конце курса проводится подготовка к сдаче экзамена.
Курсы на знание Конституции и Закона о гражданстве финансируются Министерством внутренних дел.