Велопешеходных дорожек в Нарве станет больше в ближайшие несколько лет

Департамент развития и экономики города Нарва сообщил, что провел анализ осуществимости и окупаемости третьего этапа развития сети пешеходно-велосипедных дорожек. Основная цель этого этапа - дополнить уже существующую сеть пешеходно-велосипедных дорожек и обеспечить доступ к дачным пригородам Нарвы - Кудрукюла, Пеэтерристи, Олгина и Кулгу, а также к другим активно используемым нарвитянами пригородным территориям.

В ходе составления указанного анализа были разработаны возможные маршруты, составлен ориентировочный бюджет строительства новых и улучшаемых пешеходно-велосипедных дорожек, продуманы финансовый план и модель финансирования. В процессе участвовали консультационные компании "Stratum" и "Pyramid Consult".

Было рассмотрено и проанализировано в общей сложности 170 километров дорожек, включая 100 километров маршрутов на административной территории соседнего с Нарвой Нарва-Йыэсуу.

Учитывая объем работы, стало понятно, что придется выбрать наиболее приоритетные направления и трассы. Таким образом, 28 километров будущих новых дорожек на территории Нарвы были определены как приоритетные, их проектирование и строительство запланированы на 2023-2026 годы.

Стоимость проектирования и строительства третьего этапа составит, по сегодняшним ценам, более 7,5 миллионов евро. Город Нарва планирует получить деньги из фондов и программ финансирования следующего проектного периода.

Фрагмент схемы существующих и новых планируемых велопешеходных дорожек в Нарве. Красным цветом размечены будущие новые дорожки первого приоритета, синим цветом - уже существующие. Фото: Inseneribüroo Stratum

С полной схемой существующих и новых планируемых велопешеходных дорожек в Нарве можно ознакомиться на официальном сайте города ЗДЕСЬ.

Первый этап создания в Нарве сети пешеходно-велосипедных дорожек реализован в 2017-2018 годах. Тогда построили и разметили 36 километров дорожек: 21 километр пролегли по уже существовавшим тротуарам, 15 километров построены с нуля.

Второй этап реализован в 2019-2021 годы. Тогда продлили дорожку вдоль автодороги вплоть до курортного Нарва-Йыэсуу (6,9 километра) и также продлили дорожку вдоль шоссе Таллинн-Нарва (около 4,7 км).

Также в рамках второго этапа была создана и опубликована интерактивная карта велосипедных дорожек. На ней показаны дорожки города Нарва, дорожки между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, а также дорожки на территории курортного города Нарва-Йыэсуу.

С интерактивной картой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.