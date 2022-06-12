Новые 28 километров пешеходно-велосипедных дорожек в Нарве спроектируют и построят, ориентировочно, к 2026 году. Это будет уже третий этап развития сети таких дорожек в приграничном городе и его ближайших окрестностях.
Велопешеходных дорожек в Нарве станет больше в ближайшие несколько лет
Департамент развития и экономики города Нарва сообщил, что провел анализ осуществимости и окупаемости третьего этапа развития сети пешеходно-велосипедных дорожек. Основная цель этого этапа - дополнить уже существующую сеть пешеходно-велосипедных дорожек и обеспечить доступ к дачным пригородам Нарвы - Кудрукюла, Пеэтерристи, Олгина и Кулгу, а также к другим активно используемым нарвитянами пригородным территориям.
В ходе составления указанного анализа были разработаны возможные маршруты, составлен ориентировочный бюджет строительства новых и улучшаемых пешеходно-велосипедных дорожек, продуманы финансовый план и модель финансирования. В процессе участвовали консультационные компании "Stratum" и "Pyramid Consult".
Было рассмотрено и проанализировано в общей сложности 170 километров дорожек, включая 100 километров маршрутов на административной территории соседнего с Нарвой Нарва-Йыэсуу.
Учитывая объем работы, стало понятно, что придется выбрать наиболее приоритетные направления и трассы. Таким образом, 28 километров будущих новых дорожек на территории Нарвы были определены как приоритетные, их проектирование и строительство запланированы на 2023-2026 годы.
Стоимость проектирования и строительства третьего этапа составит, по сегодняшним ценам, более 7,5 миллионов евро. Город Нарва планирует получить деньги из фондов и программ финансирования следующего проектного периода.
С полной схемой существующих и новых планируемых велопешеходных дорожек в Нарве можно ознакомиться на официальном сайте города ЗДЕСЬ.
Первый этап создания в Нарве сети пешеходно-велосипедных дорожек реализован в 2017-2018 годах. Тогда построили и разметили 36 километров дорожек: 21 километр пролегли по уже существовавшим тротуарам, 15 километров построены с нуля.
Второй этап реализован в 2019-2021 годы. Тогда продлили дорожку вдоль автодороги вплоть до курортного Нарва-Йыэсуу (6,9 километра) и также продлили дорожку вдоль шоссе Таллинн-Нарва (около 4,7 км).
Также в рамках второго этапа была создана и опубликована интерактивная карта велосипедных дорожек. На ней показаны дорожки города Нарва, дорожки между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, а также дорожки на территории курортного города Нарва-Йыэсуу.
С интерактивной картой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Первый и второй этапы были поддержаны Европейским фондом регионального развития посредством меры поддержки "Устойчивое развитие городских территорий Ида-Вирумаа". За реализацию отвечал Департамент развития и экономики города Нарва.