Опрос: Потребление алкоголя растет

Как сообщает новостной портал rus.err.ee, ссылающийся на данные опроса Эстонского института конъюнктуры и сайт Социального министерства, на фоне общего роста заработной платы алкоголь становится все более доступным. В 2021 году доходы населения выросли в среднем на 6,9 процента, а цены на алкоголь увеличились в среднем всего на полпроцента.

От заболеваний, вызванных непосредственно алкоголем, умерли в том году 695 человек - на 76 человек больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель за последние 13 лет.

С памяткой потребителя алкоголя на русском языке можно ознакомиться на сайте Института развития здоровья.