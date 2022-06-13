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Опрос: Потребление алкоголя растет

Rus.err.ee
Опрос: Потребление алкоголя растет
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Растет потребление алкогольной продукции: множество выпитых бутылок находится в мусорных урнах.
Растет потребление алкогольной продукции: множество выпитых бутылок находится в мусорных урнах. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Жители Эстонии в 2021 году употребили в среднем 11 литров абсолютного алкоголя в пересчете на одного взрослого человека, что на 2,3 процента больше, чем годом ранее.

Как сообщает новостной портал rus.err.ee, ссылающийся на данные опроса Эстонского института конъюнктуры и сайт Социального министерства, на фоне общего роста заработной платы алкоголь становится все более доступным. В 2021 году доходы населения выросли в среднем на 6,9 процента, а цены на алкоголь увеличились в среднем всего на полпроцента.

От заболеваний, вызванных непосредственно алкоголем, умерли в том году 695 человек - на 76 человек больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель за последние 13 лет.

С памяткой потребителя алкоголя на русском языке можно ознакомиться на сайте Института развития здоровья.

С исследованием Эстонского института конъюнктуры на эстонском языке можно детально ознакомиться ЗДЕСЬ.

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