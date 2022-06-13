У автомобильного дизельного топлива из сланца практически нет рыночных перспектив

Сланцеперерабатывающие концерны Eesti Energia и VKG ранее изучали экономическую целесообразность постройки завода по переработке сланцевого мазута стоимостью более 500 млн евро. На таком заводе можно было бы изготавливать топливо, подходящее для автомобильных двигателей, однако такая высокая степень очистки не была на тот момент экономически оправданной. Выгоднее было продолжать производить сланцевый мазут в качестве судового топлива.

Теперь же рекордные цены на топливо и желание освободиться от российской нефти снова вернули этот вопрос на повестку дня. Председатель правления VKG Ахти Асманн рассказал корреспонденту ERR, что новый завод можно построить за пять лет, но такой проект связан с очень большим экономическим риском, потому что цены на нефть очень волатильные.

Основным же препятствием является план зеленого перехода.

- Европа взяла четкий курс на отказ от переработки полезных ископаемых, и все обсуждаемое регулирование лишь ухудшает конкурентоспособность такого бизнеса, - рассуждает Асманн. - Если говорить о создании в Эстонии возможностей по переработке [сланца в моторное топливо], то сначала Эстонии и ЕС придется отказаться от амбиций по зеленому переходу. Не знаю, насколько это реалистично; у меня ощущение, что нет. Инвестор все-таки не может идти против государства и регулирования.

По словам члена правления Eesti Energia Маргуса Вальса, исследования показали, что из эстонского сланцевого мазута можно производить дизельное топливо стандарта Euro 5, но государство ждет от переработки еще более существенной дополнительной ценности этого сырья.

- Из этого самого масла, из которого в принципе можно производить дизель, можно производить и химикаты, которые еще более ценные, чем автомобильное топливо. Это также больше соответствует климату, потому что эти химикаты не сжигаются, а используются в обычной жизни, - пояснил Вальс.