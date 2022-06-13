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Десятилетние "облачные" автобусы направились из Эстонии в помощь Буче

Северное побережье
Десятилетние "облачные" автобусы направились из Эстонии в помощь Буче
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"Облачные" автобусы "Iveco Irisbus Crossway", приобретенные Эстонией немногим более десяти лет назад для обслуживания линий общественного транспорта.
"Облачные" автобусы "Iveco Irisbus Crossway", приобретенные Эстонией немногим более десяти лет назад для обслуживания линий общественного транспорта. Фото: Maanteeamet / Arhiiv

Министерство иностранных дел Эстонии совместно с Департаментом транспорта и Министерством экономики и коммуникаций дарят украинской Буче автобусы "Iveco Irisbus Crossway", которые до недавнего времени колесили по эстонским дорогам. Первые такие автобусы отправились в путь из Таллинна 13 июня.

"В первую очередь отправим в район Бучи Киевской области пять автобусов, а всего намерены отправить в Украину более тридцати автобусов", - рассказал гендиректор Департамента транспорта Кайдо Падар. Он пояснил, что автобусы будут отправлены в ответ на просьбу о помощи из Украины.

Отправленные автобусы "Iveco Irisbus Crossway" ранее обслуживали регулярные линии в Эстонии, они известны здесь под названием "облачные автобусы".

- Это десятилетние автобусы, которые при поддержке частного сектора прошли необходимый ремонт и техническое обслуживание и теперь готовы продолжить свою службу на благо украинского народа, - сказал Падар, заверивший, что у автобусов еще достаточно эксплуатационного ресурса для оказания транспортных услуг.

Вице-канцлер МИД Эстонии по внешнеэкономическим вопросам и сотрудничеству в целях развития Андрес Рунду рассказал, что потребности Украины в помощи велики и еще больше возрастут по ходу войны.

- Эстония готова всячески помочь Украине и рада сообщить, что мы можем предложить необходимую практическую помощь в виде автобусов, отправленных сегодня в путешествие. Особенно приятно сообщить, что мы можем сделать это в сотрудничестве с несколькими департаментами и частными компаниями. Обязательно продолжим в возможных границах и с учетом потребностей Украины поддерживать ее дальше, - прокомментировал Рунду.

Буча, куда отправились автобусы, - это район, получивший большое внимание средств массовой информации, который сильно пострадал во время войны и поэтому нуждается в помощи, в том числе для восстановления транспортной сферы.

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