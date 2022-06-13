Десятилетние "облачные" автобусы направились из Эстонии в помощь Буче

"В первую очередь отправим в район Бучи Киевской области пять автобусов, а всего намерены отправить в Украину более тридцати автобусов", - рассказал гендиректор Департамента транспорта Кайдо Падар. Он пояснил, что автобусы будут отправлены в ответ на просьбу о помощи из Украины.

Отправленные автобусы "Iveco Irisbus Crossway" ранее обслуживали регулярные линии в Эстонии, они известны здесь под названием "облачные автобусы".

- Это десятилетние автобусы, которые при поддержке частного сектора прошли необходимый ремонт и техническое обслуживание и теперь готовы продолжить свою службу на благо украинского народа, - сказал Падар, заверивший, что у автобусов еще достаточно эксплуатационного ресурса для оказания транспортных услуг.

Вице-канцлер МИД Эстонии по внешнеэкономическим вопросам и сотрудничеству в целях развития Андрес Рунду рассказал, что потребности Украины в помощи велики и еще больше возрастут по ходу войны.

- Эстония готова всячески помочь Украине и рада сообщить, что мы можем предложить необходимую практическую помощь в виде автобусов, отправленных сегодня в путешествие. Особенно приятно сообщить, что мы можем сделать это в сотрудничестве с несколькими департаментами и частными компаниями. Обязательно продолжим в возможных границах и с учетом потребностей Украины поддерживать ее дальше, - прокомментировал Рунду.