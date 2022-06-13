Нарвский колледж примет в этом году больше студентов

В понедельник, 13 июня, начался прием заявлений на учебные программы Тартуского университета. Нарвский колледж принимает заявления у тех, кто хочет получить высшее прикладное образование в бакалавриате, а также закончить магистратуру на основании учебных программ на эстонском языке.

По семи учебным программам Нарвского колледжа учатся более 500 студентов, в том числе более 130 иностранных.

Нынче больше учащихся примут на три учебные программы: языки и многоязычность в школе, учитель дошкольного детского учреждения в многоязычной учебной среде и учитель языка в многоязычной школе. Последняя учебная программа - магистерская. Желающие стать студентами могут претендовать в общем на 211 учебных мест.

По словам директора учебной части Нарвского колледжа Тартуского университета Пирет Кяртнер, увеличение числа учебных мест подтверждает, что в эстонском государстве сохраняется большая потребность в учителях. "В то же время это является признанием многолетней хорошей работы колледжа при обучении учителей для многоязычных школ и дошкольных учреждений", - считает она.

Кроме учебной программы по подготовке учителей заявления можно подавать на учебные программы молодежной работы, предпринимательства и дигитальных решений, а также развития инфотехнологических систем.