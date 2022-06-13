ERR: Эстонская клубника стоит в семь раз дороже, чем в прошлом году

13 июня на Центральном рынке Таллинна эстонскую клубнику сорта "Азия" продавали только за одним прилавком. Выращенные под пленкой ягоды привезли в столицу с хутора Лятте в Тартумаа.

Хозяин хутора Вильяр Варрик сказал ERR, что собирать ягоды начали два дня назад. "Сейчас не было бы дефицита местной клубники, если бы больше производителей взяли на себя труд выращивать ягоды под пленкой", - сказал он.

Кярт Кархунен с хутора Lemmatu Marjatalu в Тартумаа сказала, что у них все относительно хорошо с урожаем. Хотя прохладная весна повлияла на цветение, и ягоды созрели поздно, они начали собирать ранний сорт "Флер" 20 мая. Сейчас Lemmatu Marjatalu продает раннюю клубнику прямо на хуторе по цене 10 евро за килограмм. На прошлой неделе - за 14 евро.

По словам Кархунен, цена поднимается вместе с инфляцией, погода не была столь влиятельным фактором.