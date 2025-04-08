Телефонные мошенники научились ловко выдавать себя за работников Кассы здоровья

Большинство мошеннических звонков и писем якобы из Кассы здоровья связаны с платой за визит в медицинское учреждение, скидками на лекарства, медицинской страховкой или компенсациями за листы нетрудоспособности.

Отмечено, что если раньше мошеннические обращения звучали исключительно на русском языке, то теперь появились обращения и на эстонском.

Касса здоровья подчеркивает, что ее сотрудники не связываются с людьми для получения ПИН-кодов документов или других личных данных. Если возникли какие-либо сомнения относительно личности звонящего, звонок следует немедленно прекратить, а в случае письма не открывать никаких приложенных файлов и не отвечать на него.

Если вы стали жертвой мошеннической схемы, обратитесь в полицию.

Примеры мошеннических звонков: Снижение платы за визиты к врачам: вам могут позвонить и попросить записаться на прием в отделение обслуживания клиентов Кассы здоровья с помощью Smart-ID или Mobile-ID или заключить прямой договор, чтобы получить льготу на плату за визит к врачу. Тут важно помнить, что Касса здоровья и оказатели медицинских услуг не связываются с людьми для того, чтобы предложить более низкую стоимость визита. Порядок взимания платы за визит устанавливается только в соответствующем правовом акте.

вам могут позвонить и попросить записаться на прием в отделение обслуживания клиентов Кассы здоровья с помощью Smart-ID или Mobile-ID или заключить прямой договор, чтобы получить льготу на плату за визит к врачу. Тут важно помнить, что Касса здоровья и оказатели медицинских услуг не связываются с людьми для того, чтобы предложить более низкую стоимость визита. Порядок взимания платы за визит устанавливается только в соответствующем правовом акте. Истекает срок действия медицинской страховки: вы можете получить звонок или письмо с предупреждением о том, что срок действия вашей медицинской страховки истекает. Далее мошенники просят для ее продления предоставить персональные данные, включая коды для аутентификации через Smart-ID или Mobile ID. Касса здоровья подчеркивает, что она не занимается такого рода обращениями, а срок действия своей медицинской страховки всегда можно проверить на Государственном портале eesti.ee или на Портале здоровья tervisportaal.ee.

вы можете получить звонок или письмо с предупреждением о том, что срок действия вашей медицинской страховки истекает. Далее мошенники просят для ее продления предоставить персональные данные, включая коды для аутентификации через Smart-ID или Mobile ID. Касса здоровья подчеркивает, что она не занимается такого рода обращениями, а срок действия своей медицинской страховки всегда можно проверить на Государственном портале eesti.ee или на Портале здоровья tervisportaal.ee. Компенсации за льготные лекарства: вы можете получить звонок или письмо о том, что человек не получил определенную сумму компенсации стоимости льготных лекарств. При этом запрашивают персональные данные, включая коды персональной аутентификации. Касса здоровья не занимается и такого рода обращениями: компенсация стоимости льготных лекарств происходит автоматически при их покупке.

вы можете получить звонок или письмо о том, что человек не получил определенную сумму компенсации стоимости льготных лекарств. При этом запрашивают персональные данные, включая коды персональной аутентификации. Касса здоровья не занимается и такого рода обращениями: компенсация стоимости льготных лекарств происходит автоматически при их покупке. Выплата компенсаций за листы нетрудоспособности: вы можете получить звонок или письмо с просьбой предоставить дополнительную личную информацию для выплаты компенсации за листы нетрудоспособности. Следует знать, что если в базе данных Кассы здоровья нет номера банковского счета человека, то он должен предоставить эту информацию самостоятельно. Это можно сделать на Государственном портале eesti.ee, Портале здоровья terviseportaal.ee или с помощью соответствующей формы на сайте Кассы здоровья. Касса здоровья не может предоставлять данные от имени человека, а может только напоминать ему о необходимости предоставления данных банковского счета.