Департамент транспорта: четырехколесные мопеды скоро отправятся на техосмотр

Департамент транспорта сообщил, что после первого осмотра четырехколесные мопеды возрастом до десяти лет должны будут проходить техосмотр каждые два года, а более старые - каждый год.

После первичной регистрации четырехколесный мопед должен будет пройти свой первый техосмотр через четыре года.

Введение обязательного техосмотра для категории L6 (четырехколесное механическое транспортное средство) необходимо для улучшения технического состояния четырехколесных мопедов, обеспечения их исправности, а также безопасности окружающей среды и дорожного движения. В Эстонии по состоянию на начало мая было зарегистрировано 2200 четырехколесных мопедов категории L6, владельцев которых затронут изменения.

При техосмотре четырехколесных мопедов в обязательном порядке проверяются регистрационные данные транспортного средства, детали, оборудование, узлы и оснащение.