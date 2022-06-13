В общегосударственной дигитальной регистратуре весной было открыто новое приложение для пациентов - Поисковик приема. Им воспользовались к концу первой недели июня уже более тысячи человек, о чем рассказала Больничная касса Эстонии.
В Эстонии запущен поисковик времени приема к врачу-специалисту
Запись на прием к врачу-специалисту иногда может занимать довольно много времени, особенно в самых популярных специальностях и в городах с большим населением. Здесь на помощь приходит инфотехнологическое решение, созданное в конце марта в результате сотрудничества инновационной программы государственного сектора и Центром информационных систем Здоровья и Благополучия (TEHIK), которое по существу берет на себя задачу поиска времени приема в общегосударственной дигитальной регистратуре.
Если общегосударственная дигитальная регистратура не предложит человеку подходящее время сразу, то Поисковик приема открывает для человека возможность добавить себя в список ожидания. Поисковик уведомляет человека по СМС и электронной почте, когда в системе возникнет подходящее для него время приема.
На сегодняшний момент Поисковиком приема воспользовалось более 1000 человек, больше всего пользователей было в Харьюмаа и Тартумаа. По словам Гейтрин Янсен, руководителя проекта отдела отношений с партнерами Больничной кассы, тестируемая услуга дигирегистратуры уже нашла своих первых пользователей, но интерес к ней может еще вырасти.
- Идея Поисковика приема состоит в том, чтобы сэкономить время людей, которые постоянно посещают электронную дигирегистратуру, чтобы ежедневно проверять наличие подходящего для себя нового времени. Мы определенно рекомендуем всем попробовать использовать для этого Поисковик приема, - сказала Янсен.
К Поисковику приема к июню присоединились две трети медицинских учреждений Эстонии, а Касса Здоровья продолжает приглашать новых партнеров.
В 2022 году в рамках пилотного проекта Поисковик приема будет опробован по трем специальностям: эндокринология (включая прием детей), кардиология (включая установку стимуляторов) и дерматовенерология (включая приемы, связанные с опухолями кожи). Сначала через Поисковик приемов время для получения медицинских услуг можно было найти в пяти клиниках (в Северо-Эстонской Региональной Больнице, Больнице Тартуского Университета, Восточно-Таллиннской Центральной Больнице, Медикум и Медита), а с конца мая к ним присоединилась и Западно-Таллиннская Центральная Больница.
Всего за два месяца работы проекта через Поисковика приемов было забронировано 176 визитов к врачам-специалистам. Самой популярной специальностью среди запросов была дерматовенерология - к данным врачам-специалистам Поисковик приемов помог забронировать 98 визитов. Для двух других специальностей требуется направление от врача. Количество записей к кардиологу и эндокринологу составило 22 и 17 соответственно.
Летом Касса Здоровья также планирует провести опрос пользователей Поисковика приема. "Хотя первоначальные отзывы были положительными, мы все еще развиваем данную ИТ-услугу в сотрудничестве с TEHIK, и поэтому наблюдения и предложения людей интересуют нас больше всего, и для этого лучше всего спросить их напрямую - в той же среде", - пояснила Янсен.
В дальнейшем свой отзыв о Поисковике приемов также можно будет оставить и на сайте общегосударственной дигирегистратуры.
Осенью 2022 года в сотрудничестве с медицинскими учреждениями и другими заинтересованными сторонами будут определены следующие шаги проекта. Если данное ИТ-решение оправдает себя, оно будет постепенно распространено на следующие медицинские специальности и учреждения.
Идея Поисковика приема родилась в рамках инновационной программы государственного сектора в результате сотрудничества между Инновационной командой, Министерством социальных дел, Центром информационных систем Здоровья и Благополучия и Кассой Здоровья на основе информации, полученной от пользователей медицинской информационной системы. Существенный вклад в развитие идеи внесла компания-разработчик системы - ТОО "Kodality".