В Эстонии запущен поисковик времени приема к врачу-специалисту

Запись на прием к врачу-специалисту иногда может занимать довольно много времени, особенно в самых популярных специальностях и в городах с большим населением. Здесь на помощь приходит инфотехнологическое решение, созданное в конце марта в результате сотрудничества инновационной программы государственного сектора и Центром информационных систем Здоровья и Благополучия (TEHIK), которое по существу берет на себя задачу поиска времени приема в общегосударственной дигитальной регистратуре.

Если общегосударственная дигитальная регистратура не предложит человеку подходящее время сразу, то Поисковик приема открывает для человека возможность добавить себя в список ожидания. Поисковик уведомляет человека по СМС и электронной почте, когда в системе возникнет подходящее для него время приема.

На сегодняшний момент Поисковиком приема воспользовалось более 1000 человек, больше всего пользователей было в Харьюмаа и Тартумаа. По словам Гейтрин Янсен, руководителя проекта отдела отношений с партнерами Больничной кассы, тестируемая услуга дигирегистратуры уже нашла своих первых пользователей, но интерес к ней может еще вырасти.

- Идея Поисковика приема состоит в том, чтобы сэкономить время людей, которые постоянно посещают электронную дигирегистратуру, чтобы ежедневно проверять наличие подходящего для себя нового времени. Мы определенно рекомендуем всем попробовать использовать для этого Поисковик приема, - сказала Янсен.

К Поисковику приема к июню присоединились две трети медицинских учреждений Эстонии, а Касса Здоровья продолжает приглашать новых партнеров.