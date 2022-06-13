На сегодняшний день война в Украине длится 109 дней и не демонстрирует признаков ослабления. Путин не изменил своих целей и не скрывает, что вдобавок к нападению на Украину хочет восстановить Российскую империю, в которую входят страны Балтии. Слухи об отмене признания независимости Литвы указывают на самый худший сценарий.
Кая Каллас: В интересах Эстонии, чтобы новая коалиция быстрее приступила к работе
Если Путин избежит наказания за военные преступления, Россия за несколько лет соберется с силами - и все продолжится в еще большем масштабе. Это очень опасно для нас, и этого нельзя допустить. Для этого союзники должны бесперебойно работать и максимально помогать Украине в ее защите.
Война в Украине оказывает прямое влияние на нас. Прошлой зимой мы уже получили представление об энергетическом кризисе, но следующей зимой ситуация будет еще сложнее. Мы предприняли шаги для создания запасов газа и альтернативных источников. Но нам, наверное, придется подумать о мерах, которые помогут людям справиться и этой зимой. Однако и те, кто справляется, тоже должны думать о том, как помочь себе, ведь мы не можем платить за все. Такова цена, которую мы должны нести в связи с этой войной. Впереди тяжелые времена.
Внутренняя стабильность имеет ключевое значение в обеспечении нашей безопасности. Вы все знаете, что у нас есть группы пропутински настроенных людей. Вы все знаете, что в нашей внутренней политике есть очень сильный лагерь, который выступает против Европейского союза, а также против НАТО. Борьба с этими прямо и косвенно пропутинскими силами станет одним из главных полей сражений на предстоящих выборах в Рийгикогу.
Цены на товары резко выросли, особенно цены на энергоносители и стоимость жизни. Развал пенсионной системы предыдущим правительством способствовал инфляции. Можно предположить, что рост цен замедлится, но в любом случае останется на новом, высоком уровне на некоторые товары.
Мы верим в человека, в его предприимчивость, в его рациональность. Мы должны по-прежнему вкладывать в предпринимательство, рыночную экономику, рациональное поведение людей. Мы считаем, что предпринимательство способно адаптировать свою бизнес-модель к новой ситуации. Но в то же время мы должны поддержать людей, попавших в беду, дать людям чувство безопасности, что никого не оставят. Это четкая установка нынешнего тройного кризиса.
Впереди трудные времена, до выборов осталось девять месяцев. Помимо безопасности, перед Эстонией стоит ряд проблем, которые необходимо решить. Срочно нужна реформа финансирования высшего образования, за которую всегда выступала Партия реформ.
"Безопасность Эстонии - основа нашего свободного существования, и без нее все остальные сферы потеряют свою важность и значение".
Кая Каллас, председатель Партии реформ, премьер-министр
Пандемия показала важность медицины. Врачи, медсестры и работники по уходу проделали огромную работу по преодолению последствий кризиса COVID. Нам нужно больше хорошо оплачиваемого медперсонала, а не очередные бетонные дома. Существуют серьезные упущения в системе долгосрочного ухода.
Все эти потребности требуют от нас честно смотреть на наши финансовые возможно. Упорядоченная финансовая система всегда была одним из козырей Эстонии. Финансовая система нуждается в комплексной реформе, нам необходимо пересмотреть как налоговую политику, так и политику расходов.
В пятницу правительству под моим руководством исполнилось бы 500 дней. И на самом деле исполнилось, с той маленькой оговоркой, что в последние семь дней до пятисотого юбилея мы остались официально одни в этой коалиции, другая половина которой уже довольно долгое время была больше в оппозиции, чем в коалиции.
3 июня после долгих раздумий я решила, что ужасный конец лучше бесконечного ужаса, и официально прекратила существование коалиции, которая уже давно не существовала. Однако я благодарна Центристской партии за эти полтора года. Мы смогли принять много важных решений, и моим первым выбором было бы продолжить в этой коалиции. Однако Центристская партия решила избрать путь раскола и уже с конца прошлого года выдвигала все большие требования.
Я понимаю, что в трудные времена, когда невозможно принимать популярные решения, трудно нести управленческую ответственность, но Партия реформ никогда не избегала ответственности. Вот почему мы предложили "Отечеству" и соцдемам быстро сформировать новую коалицию и начать переговоры, и на сегодня мы знаем, что они приняли это предложение.
Пока рано говорить, как пройдут эти переговоры и о чем мы договоримся. В любом случае у нас есть точки соприкосновения, и их немало. Образование на эстонском языке, безопасность, благополучие людей - вот те сферы, которые, скорее всего, будут доминировать на переговорах. У наших трех партий относительно совпадающее понимание проблем, и теперь нам необходимо договориться об общих решениях стоящих перед нами проблем. Понятно, что безопасность Эстонии является основой нашего свободного существования, и без нее все остальные сферы потеряют свою важность и значение.
Одна важная часть этой безопасности связана с единством и общим пониманием эстонцев. Поэтому мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы в оставшееся до выборов время создать законодательную базу для перехода на эстоноязычное образование в течение ближайших лет. Поведение России по отношению к соседям показало, что эту реформу больше нельзя откладывать.
Эстония заинтересована в том, чтобы новая коалиция быстрее приступила к работе, и поэтому мы готовы энергично двигаться вперед в переговорах. Ситуация с безопасностью не показывает никаких признаков улучшения, поэтому крайне важно, чтобы внутриполитическая неопределенность закончилась и чтобы в Эстонии было спокойное и компетентное правительство.
Предстоящее время будет непростым. Высокая инфляция вкупе с охлаждением экономики, экономическая состоятельность людей, энергетический кризис, военные беженцы - проблемы, для которых нет простых решений. Проводимые в марте выборы вызывают искушение делать популистские заявления, но Партия реформ знает, что доходы страны поступают из кармана налогоплательщика, и они доверены правительству. В трудные времена неправильно жертвовать долгосрочными целями Эстонии ради решений, сулящих краткосрочную выгоду.
Речь Каи Каллас на совете уполномоченных Партии реформ 12 июня. (Опубликована с сокращениями.)