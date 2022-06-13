Кая Каллас: В интересах Эстонии, чтобы новая коалиция быстрее приступила к работе

3 июня после долгих раздумий я решила, что ужасный конец лучше бесконечного ужаса, и официально прекратила существование коалиции, которая уже давно не существовала. Однако я благодарна Центристской партии за эти полтора года. Мы смогли принять много важных решений, и моим первым выбором было бы продолжить в этой коалиции. Однако Центристская партия решила избрать путь раскола и уже с конца прошлого года выдвигала все большие требования.

Я понимаю, что в трудные времена, когда невозможно принимать популярные решения, трудно нести управленческую ответственность, но Партия реформ никогда не избегала ответственности. Вот почему мы предложили "Отечеству" и соцдемам быстро сформировать новую коалицию и начать переговоры, и на сегодня мы знаем, что они приняли это предложение.

Пока рано говорить, как пройдут эти переговоры и о чем мы договоримся. В любом случае у нас есть точки соприкосновения, и их немало. Образование на эстонском языке, безопасность, благополучие людей - вот те сферы, которые, скорее всего, будут доминировать на переговорах. У наших трех партий относительно совпадающее понимание проблем, и теперь нам необходимо договориться об общих решениях стоящих перед нами проблем. Понятно, что безопасность Эстонии является основой нашего свободного существования, и без нее все остальные сферы потеряют свою важность и значение.