"Королевский жираф" отметит 35-летие первым турне по стране

- За 35 лет мы исколесили полмира, но гастрольного тура по Эстонии не было, - словно и сам удивляется Станислав. - Конечно, мы выступали с разными проектами в Нарве, Кохтла-Ярве, Таллинне. Но все-таки большинство эстоноземельцев не знакомы с нашим творчеством, и этот пробел в юбилейном сезоне постараемся восполнить.

Объехали полмира

За 35 лет артисты семейного театра "Королевский жираф" жили и работали в Париже, Лондоне, Санкт-Петербурге, Москве и других городах России и Европы. Сотрудничали с такими мировыми звездами, как Терри Гиллиам, Андрей Кончаловский, Вячеслав Полунин, Шусаку Такеучи, а также с Юрием Гальцевым, Чулпан Хаматовой, Нино Катамадзе.

Заслужили награду берлинского кинофестиваля "Золотой медведь", удостоены первой премии в конкурсе русского балета в Москве, премии фонда "Благовест" за вклад в культуру, гран-при российского национального телеконкурса "ТЭФИ".

Спектакль "Карнавал" признан новым словом в мировой театральной клоунаде и пантомиме.