Во время дней города в Нарве артисты театра "Королевский жираф" ("Giraffe Royal") открыли новую театральную площадку около Нарвской арт-резиденции. Здесь состоялся уличный спектакль-мистерия "По дороге к Сердцу". В этом году основатели театра Лариса Лебедева и Станислав Варкки отмечают 35 лет на профессиональной сцене и готовятся к большому турне по Эстонии, в том числе и Ида-Вирумаа.
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"Королевский жираф" отметит 35-летие первым турне по стране
"Королевский жираф" отметит 35-летие первым турне по стране
- За 35 лет мы исколесили полмира, но гастрольного тура по Эстонии не было, - словно и сам удивляется Станислав. - Конечно, мы выступали с разными проектами в Нарве, Кохтла-Ярве, Таллинне. Но все-таки большинство эстоноземельцев не знакомы с нашим творчеством, и этот пробел в юбилейном сезоне постараемся восполнить.
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