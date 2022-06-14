ОДИН ВОПРОС ⟩ Не планирует ли город Кохтла-Ярве изменить решение об отключении уличного освещения?

- Я сейчас в отпуске и нахожусь не в Эстонии, но знаю, что горуправление должно на этой неделе обсудить обращение жителей. Мы каждую неделю консультируемся в связи с этим с оперативными службами, такими как полиция, скорая помощь и спасательная служба.