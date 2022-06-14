Решение Кохтла-Ярвеского горуправления в целях экономии отключить до августа уличное освещение вызвало недовольство как горожан, так и полиции. В поддержку восстановления уличного освещения был инициирован сбор подписей, переданных горуправлению.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Не планирует ли город Кохтла-Ярве изменить решение об отключении уличного освещения?
Не планирует ли город Кохтла-Ярве изменить решение об отключении уличного освещения?
Мэр Кохтла-Ярве ТООМАС НАЭЛЬ:
- Я сейчас в отпуске и нахожусь не в Эстонии, но знаю, что горуправление должно на этой неделе обсудить обращение жителей. Мы каждую неделю консультируемся в связи с этим с оперативными службами, такими как полиция, скорая помощь и спасательная служба.
Технически у нас других возможностей особо нет: уличное освещение можем только выключить или включить, отрегулировать освещение, к примеру, на половину мощности нельзя. В городе около 4600 уличных светильников, половина из них за последние годы заменены, остальные - светильники более старого типа.