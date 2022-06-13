СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Молодой мотоциклист без водительских прав пострадал в аварии

Мальчик на самокате столкнулся с велосипедисткой

В полдень 9 июня у дома по Тартускому шоссе, 14 в Йыхви 11-летний мальчик на самокате выехал из скейт-парк на автодорогу и столкнулся с двигавшейся по краю дороги 70-летней велосипедисткой. Самокатчика увезли в Ида-Вирускую больницу.