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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Молодой мотоциклист без водительских прав пострадал в аварии

9-11 июня 2022 г.
Северное побережье
Молодой мотоциклист без водительских прав пострадал в аварии
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Полиция
Полиция Фото: Arvo Meeks

Вечером 11 июня в деревне Кийкла Алутагузеской волости 18-летний молодой человек, не имевший водительских прав и ехавший на кроссовом мотоцикле, не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге микроавтобусу "Ford Transit" которым управлял 64-летний мужчина.

В результате столкновения пострадал мотоциклист, которого доставили в Ида-Вирускую больницу.

Мальчик на самокате столкнулся с велосипедисткой

В полдень 9 июня у дома по Тартускому шоссе, 14 в Йыхви 11-летний мальчик на самокате выехал из скейт-парк на автодорогу и столкнулся с двигавшейся по краю дороги 70-летней велосипедисткой. Самокатчика увезли в Ида-Вирускую больницу.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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