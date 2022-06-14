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Отбывающего пожизненный срок преступника снова приговорили к пожизненному заключению

Эрик Калда
, журналист
Отбывающего пожизненный срок преступника снова приговорили к пожизненному заключению
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На прошлой неделе был обновлен пожизненный срок заключенного Вируской тюрьмы, осужденного за убийство с целью грабежа, что означает, что его предыдущий срок в тюрьме не засчитывается.
На прошлой неделе был обновлен пожизненный срок заключенного Вируской тюрьмы, осужденного за убийство с целью грабежа, что означает, что его предыдущий срок в тюрьме не засчитывается. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Преступник, который более четверти века назад был приговорен к пожизненному заключению за убийство, теперь снова приговорен к пожизненному заключению, будучи признанным виновным в насилии в отношении сокамерника.

Андрей Антонов был осужден за убийство одного человека и убийство с целью грабежа троих человек в 1995 году, когда его приговорили к смертной казни. Поскольку это наказание больше не применялось в Эстонии, оно было заменено пожизненным заключением.

Убил, чтобы угнать машины

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