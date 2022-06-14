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"Mandoterror" выпустил к годовщине депортации сингл о свободе

Сирле Соммер-Калда
, журналист
"Mandoterror" выпустил к годовщине депортации сингл о свободе
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Вокалист и гитарист "Mandoterror" Кристьян Куусмик в парке скорби. Болевая карта Эстонии тоже попала в музыкальный клип, съемку которого поддержал Вируский кинофонд. Совместный просмотр клипа состоится в Youtube в 19 часов 14 июня.
Вокалист и гитарист "Mandoterror" Кристьян Куусмик в парке скорби. Болевая карта Эстонии тоже попала в музыкальный клип, съемку которого поддержал Вируский кинофонд. Совместный просмотр клипа состоится в Youtube в 19 часов 14 июня. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Фольклорная группа "Mandoterror" приурочила к Дню скорби сингл "Olla vaba", видеоклип которого частично сняли в парке памяти жертв зла на священной горе в Пуртсе.

Трое из пяти членов группы "Mandoterror" - Кристьян Куусмик, Пеэтер Прикс и Вели Роогер - из Ида-Вирумаа, здесь же сняты все клипы группы. Для презентации самого свежего из них музыканты выбрали 14 июня, когда исполняется 81 год июньской депортации.

- Выбор темы необычный и, конечно, навеян ситуацией в мире, - констатировал вокалист и гитарист "Mandoterror" Кристьян Куусмик.

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