"Mandoterror" выпустил к годовщине депортации сингл о свободе

Трое из пяти членов группы "Mandoterror" - Кристьян Куусмик, Пеэтер Прикс и Вели Роогер - из Ида-Вирумаа, здесь же сняты все клипы группы. Для презентации самого свежего из них музыканты выбрали 14 июня, когда исполняется 81 год июньской депортации.