Фольклорная группа "Mandoterror" приурочила к Дню скорби сингл "Olla vaba", видеоклип которого частично сняли в парке памяти жертв зла на священной горе в Пуртсе.
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"Mandoterror" выпустил к годовщине депортации сингл о свободе
"Mandoterror" выпустил к годовщине депортации сингл о свободе
Трое из пяти членов группы "Mandoterror" - Кристьян Куусмик, Пеэтер Прикс и Вели Роогер - из Ида-Вирумаа, здесь же сняты все клипы группы. Для презентации самого свежего из них музыканты выбрали 14 июня, когда исполняется 81 год июньской депортации.