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ЭНЕРГОЗАБЕГ ⟩ Тренировки в алутагузеских лесах помогли Кайсе Кукк завоевать титул чемпионки Эстонии

В Нарвском энергетическом забеге приняли участие почти четыре тысячи человек
Эрик Гамзеев
, журналист
Тренировки в алутагузеских лесах помогли Кайсе Кукк завоевать титул чемпионки Эстонии
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Кайса Кукк промчалась 21,1 километра по улицам Нарвы менее чем за 80 минут, то есть со средней скоростью 16 км/ч.
Кайса Кукк промчалась 21,1 километра по улицам Нарвы менее чем за 80 минут, то есть со средней скоростью 16 км/ч. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Кайса Кукк, ставшая в субботу в Нарве чемпионкой Эстонии по полумарафону среди женщин, рассказала, что, тренируясь на лесных дорогах в окрестностях родного Мяэтагузе, она этой весной убегала от медведя.

Живущая в Мяэтагузе Кайса Кукк тренируется по программам, составленным Энном Селликом, легендой эстонского бега, уроженцем Ийзаку, что в Алутагузе. "Я получаю от него план и тренируюсь одна, в основном в Алутагузе. Здесь очень приятно, нет большого движения и светофоров. Даже удалось увидеть медведя. А совсем недавно прямо рядом с домом был медведь. Надо тренироваться так, чтобы хватало сил от них убежать, - смеется она. - Поскольку рядом были медвежата, то я сразу развернулась, потому что мать может быть довольно злой. Но в общем медведи все же боятся человека, очень большой опасности нет".

Планы Энна Селлика реализованы

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