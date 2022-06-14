ЭНЕРГОЗАБЕГ ⟩ Тренировки в алутагузеских лесах помогли Кайсе Кукк завоевать титул чемпионки Эстонии

Живущая в Мяэтагузе Кайса Кукк тренируется по программам, составленным Энном Селликом, легендой эстонского бега, уроженцем Ийзаку, что в Алутагузе. "Я получаю от него план и тренируюсь одна, в основном в Алутагузе. Здесь очень приятно, нет большого движения и светофоров. Даже удалось увидеть медведя. А совсем недавно прямо рядом с домом был медведь. Надо тренироваться так, чтобы хватало сил от них убежать, - смеется она. - Поскольку рядом были медвежата, то я сразу развернулась, потому что мать может быть довольно злой. Но в общем медведи все же боятся человека, очень большой опасности нет".