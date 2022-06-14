Лучший в нынешнем году дискобол мира словенский богатырь Кристьян Чех - один из тех легкоатлетов, кого можно будет увидеть на Йыхвиском вечере легкой атлетики, посвященном легенде спорта Хейно Липпу, родившемуся в Ида-Вирумаа, сто лет со дня рождения которого исполняется в этот же день.
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На Йыхвиском вечере легкой атлетики на старт выйдет сильнейший в мире дискобол
На Йыхвиском вечере легкой атлетики на старт выйдет сильнейший в мире дискобол
Кристьян Чех (23 года, рост 2,06 м) с установленным в мае в Англии личным рекордом 71,27 м возглавляет мировой рейтинг метателей диска. О его отличной форме свидетельствует и то, что только в прошлый четверг он опять метнул двухкилограммовый диск за отметку 70 метров - это было в Риме, где его диск улетел на 70,72 м. Занявший пятое место на прошлогодней Олимпиаде в Токио словенец в этом году под руководством своего нового тренера олимпийского чемпиона и мирового рекордсмена Герда Кантера, уроженца Эстонии, очень продвинулся вперед, поднявшись до уровня мировой элиты в метании диска у мужчин. Он победил уже в трех подряд этапах "Бриллиантовой лиги".
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