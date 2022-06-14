На Йыхвиском вечере легкой атлетики на старт выйдет сильнейший в мире дискобол

Кристьян Чех (23 года, рост 2,06 м) с установленным в мае в Англии личным рекордом 71,27 м возглавляет мировой рейтинг метателей диска. О его отличной форме свидетельствует и то, что только в прошлый четверг он опять метнул двухкилограммовый диск за отметку 70 метров - это было в Риме, где его диск улетел на 70,72 м. Занявший пятое место на прошлогодней Олимпиаде в Токио словенец в этом году под руководством своего нового тренера олимпийского чемпиона и мирового рекордсмена Герда Кантера, уроженца Эстонии, очень продвинулся вперед, поднявшись до уровня мировой элиты в метании диска у мужчин. Он победил уже в трех подряд этапах "Бриллиантовой лиги".