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На Йыхвиском вечере легкой атлетики на старт выйдет сильнейший в мире дискобол

Эрик Гамзеев
, журналист
На Йыхвиском вечере легкой атлетики на старт выйдет сильнейший в мире дискобол
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Кристьян Чех нынче явно лидирует в метании диска во всем мире.
Кристьян Чех нынче явно лидирует в метании диска во всем мире. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Лучший в нынешнем году дискобол мира словенский богатырь Кристьян Чех - один из тех легкоатлетов, кого можно будет увидеть на Йыхвиском вечере легкой атлетики, посвященном легенде спорта Хейно Липпу, родившемуся в Ида-Вирумаа, сто лет со дня рождения которого исполняется в этот же день.

Кристьян Чех (23 года, рост 2,06 м) с установленным в мае в Англии личным рекордом 71,27 м возглавляет мировой рейтинг метателей диска. О его отличной форме свидетельствует и то, что только в прошлый четверг он опять метнул двухкилограммовый диск за отметку 70 метров - это было в Риме, где его диск улетел на 70,72 м. Занявший пятое место на прошлогодней Олимпиаде в Токио словенец в этом году под руководством своего нового тренера олимпийского чемпиона и мирового рекордсмена Герда Кантера, уроженца Эстонии, очень продвинулся вперед, поднявшись до уровня мировой элиты в метании диска у мужчин. Он победил уже в трех подряд этапах "Бриллиантовой лиги".

Молодого словенского богатыря считают наиболее вероятным претендентом на покорение установленного более 36 лет назад немцем Юргеном Шультом мирового рекорда 74,08 м.

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