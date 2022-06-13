Министр обороны наградил активных деятелей за вклад в гособорону

- Государственная оборона Эстонии сделала невероятный скачок в развитии за последнюю четверть века, но особенно в последние годы. Сейчас мы видим, насколько это было необходимо, и понимаем, что в будущем нам нужно приложить еще больше усилий, - сказал министр обороны Калле Лаанет.

Он отметил, что за историей успеха государственной обороны стоят тысячи военнослужащих Сил обороны, добровольцев Кайтселийта, резервистов, должностных лиц и специалистов, а также партнеров из государственного и частного секторов.

- Министерство обороны выражает признательность сотням людей, внесших свой вклад в построение независимой обороноспособности, получение членства в НАТО и укрепление союзнических отношений. Мы высоко ценим усилия, целеустремленность и профессиональные навыки всех, кто сегодня награждается медалью и грамотой, – сказал Лаанет.

Наградами и грамотами были отмечены активные деятели за образцовую работу в следующих областях: оборонное планирование, оборонное сотрудничество с союзниками, вклад в деятельность Кайтселийта в качестве волонтера, проведение дебатов на тему государственной обороны, участие в международных операциях, кибербезопасность, развитие потенциала, информационные технологии и развитие инфраструктуры.