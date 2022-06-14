ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Крупное событие, которое должно дать мощный импульс спортивной жизни Йыхви

Это произойдет благодаря совпадению нескольких обстоятельств. Самое важное, что наконец-то в Ида-Вирумаа построен современный легкоатлетический стадион, о необходимости которого говорилось по меньшей мере четверть века. Когда в 2011 году олимпийский чемпион по десятиборью Эрки Ноол был избран в Рийгикогу голосами идавирусцев, строительство такого стадиона было его главным обещанием избирателям. На это ушло намного больше времени, чем один четырехлетний цикл Рийгикогу, но теперь этот стадион появился.

Примечательно, что легкоатлетический вечер состоится в год 100-летия со дня рождения Хейно Липпа, одного из самых известных героев спорта Эстонии всех времен, уроженца Ида-Вирумаа, окончившего гимназию в Йыхви. Новый стадион получит имя Хейно Липпа.

Было бы сложно провести соревнование на таком уровне, если бы за организацию не взялся самый выдающийся устроитель легкоатлетических соревнований в Эстонии последних десятилетий Мати Лиллиаллик, учившийся в Тойлаской школе.

Маловероятно, что Йыхви смог бы заполучить на соревнование словенского дискобола Кристьяна Чеха, чье имя сейчас является вожделенным для многих организаторов легкоатлетических соревнований в мире, если бы его тренером не был Герд Кантер и спутницей жизни Анна Мария Орель, у которой также йыхвиские корни.