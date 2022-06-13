Первый день коалиционных переговоров: партии говорили о будущем образования

Председатель Партии реформ и премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что в целом между партнерами имеются точки соприкосновения в вопросах образования. Обсуждались переход дошкольного образования на эстонский язык, финансирование высшего образования и поддержка образования по интересам для детей.

На пресс-конференции прозвучал вопрос: "Будет ли в коалиционном соглашении указан конкретный год, когда желательно перевести все детские сады или классы на эстонский язык?"

- Я разделила бы вопрос на две части: первое - это начальное образование, где у нас больше всего общего. Возникает вопрос, как быстро мы сможем приблизить то время, чтобы это стало осуществимо. Что касается основного образования, то здесь нам нужно действовать поэтапно, - ответила Каллас, добавив, что конкретный год перехода не установлен.

По словам Тыниса Лукаса, партия "Отечество" придерживается такой же позиции. "Создаваемая коалиция более едина в вопросе перехода на эстонский язык обучения, чем это когда-либо было в Эстонии", уверен он.

По словам Каллас, все решения, которые предстоит согласовать, напрямую связаны с потребностью в финансировании. "Их следует рассматривать тогда, когда будут зафиксированы все наши финансовые потребности", - отметила она.