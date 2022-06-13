БОЛЬШАЯ ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Десятый энергозабег остался в памяти и ярких фотокадрах

Крупнейшее в Ида-Вирумаа народное спортивное мероприятие собрало в этом году около четырех тысяч любителей движения. Чемпионат Эстонии в полумарафоне в рамках Нарвского энергозабега выиграли Тийдрек Нурме в мужском зачете и Каиса Кукк - в женском.