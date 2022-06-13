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БОЛЬШАЯ ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Десятый энергозабег остался в памяти и ярких фотокадрах

Илья Смирнов
Десятый энергозабег остался в памяти и ярких фотокадрах
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Нарвский энергозабег 2022.
Нарвский энергозабег 2022. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Жаркие и яркие, трудные и радостные моменты Нарвского энергозабега 2022 года - в большой фотогалерее "Северного побережья".

Крупнейшее в Ида-Вирумаа народное спортивное мероприятие собрало в этом году около четырех тысяч любителей движения. Чемпионат Эстонии в полумарафоне в рамках Нарвского энергозабега выиграли Тийдрек Нурме в мужском зачете и Каиса Кукк - в женском.

Забеги проходили в непривычно жарких условиях, на финише дежурила бригада медиков, чья помощь не была лишней.

На большой сцене Нарвского энергозабега выступил Штефан, в мае представлявший Эстонию в финале песенного конкурса "Евровидение".

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