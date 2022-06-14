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Lux Express продлит маршрут Тарту-Нарва до Нарва-Йыэсуу

Erik Kalda
, ajakirjanik
Lux Express продлит маршрут Тарту-Нарва до Нарва-Йыэсуу
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Автобусы Lux Express. Иллюстративное фото.
Автобусы Lux Express. Иллюстративное фото. Фото: Илья Смирнов

С 17 июня и до 21 августа автобусный маршрут Тарту-Нарва, который обслуживает компания Lux Express, будет продлен до Нарва-Йыэсуу.

Автобус отправляется из Тарту каждый день в 12:00 и прибывает в Нарва-Йыэсуу в 15:00, останавливаясь на остановках Аптеэги, Мересуу и Ноорузе. Из Нарва-Йыэсуу автобус отправляется в Тарту каждый день в 16:00, сообщила во вторник пресс-служба перевозчика.

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