Lux Express продлит маршрут Тарту-Нарва до Нарва-Йыэсуу

Автобус отправляется из Тарту каждый день в 12:00 и прибывает в Нарва-Йыэсуу в 15:00, останавливаясь на остановках Аптеэги, Мересуу и Ноорузе. Из Нарва-Йыэсуу автобус отправляется в Тарту каждый день в 16:00, сообщила во вторник пресс-служба перевозчика.