С 17 июня и до 21 августа автобусный маршрут Тарту-Нарва, который обслуживает компания Lux Express, будет продлен до Нарва-Йыэсуу.
Lux Express продлит маршрут Тарту-Нарва до Нарва-Йыэсуу
Lux Express продлит маршрут Тарту-Нарва до Нарва-Йыэсуу
Автобус отправляется из Тарту каждый день в 12:00 и прибывает в Нарва-Йыэсуу в 15:00, останавливаясь на остановках Аптеэги, Мересуу и Ноорузе. Из Нарва-Йыэсуу автобус отправляется в Тарту каждый день в 16:00, сообщила во вторник пресс-служба перевозчика.
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