Зеленый поворот состоит в том, что придется ускорить темпы или, если хотите, добавить обороты в том, что до сих пор делалось по зрелому размышлению, а также как можно быстрее добиться полной энергетической независимости.
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Зеленый поворот - это возможность увеличить конкурентоспособность Эстонии
При этом надо учесть, что мы начинаем не с чистого листа. Мы уже заставили работать несколько хороших инициатив, и зеленое соглашение обретает направления, цели и рамки, с которыми надо считаться. Но в то же время надо держать фокус и достигать соглашений, обсуждая кошелек.
Мы приняли главные основы климатической политики Эстонии, и я могу сказать, что они выполняют свои задачи. Суммарные выбросы Эстонии уменьшились на 35% по сравнению с 2017 годом. По сравнению с 1990 годом мы уменьшили объемы выбросов парниковых газов на 65% - и это с учетом также сектора LULUCF. Без учета сектора LULUCF уменьшение объемов выбросов составило 71%. В некоторых секторах со значительными выбросами парниковых газов, таких как энергетика, транспорт и сектор промышленной продукции, прогнозы объемов выбросов на будущее улучшились.
Стратегия "Эстония 2035" ставит амбициозные цели уменьшить к 2035 году объемы выбросов парниковых газов на 85% по сравнению с 1990 годом, а к 2050 году Эстония поставила задачу достичь климатической нейтральности. Эти амбиции значительно выше целей, о которых договорились в основах климатической политики в 2017 году.
Ясно, что центр тяжести зеленого поворота до сих пор приходился на энергетический сектор, однако во имя результата свой вклад должны внести все. От щадящего окружающую среду энергетического сектора зависят наше общее будущее, благополучие и безопасность. Говоря об энергетике, нельзя забывать наряду с электроэнергией и топливом о производстве продуктов и пищевой безопасности.
Мы сообща должны обеспечить энергобезопасность и энергетическую независимость от внешних воздействий. И тут центральное место занимает уравновешенный и разнообразный энергопортфель. Водород, ветряная и солнечная энергия, биогаз и биометан, отходное топливо, а также атомная энергия - разумно комбинируя все это, надо составить необходимый Эстонии энергопортфель, который будет по возможности безопасным как для окружающей среды, так и для людей.
Производить энергию из сланца мы будем до тех пор, пока не найдем управляемые альтернативы, обеспечивающие энергобезопасность и надежность снабжения, а также щадящие окружающую среду решения для поддержания частоты в электросети. Прежде всего в случае атомной энергии важно классифицировать, взвесить и объяснить людям возможные риски. Для этого я возглавил рабочую группу по атомной энергетике, которая к концу следующего года выяснит, к чему может привести строительство атомной станции в Эстонии. После этого правительство республики может сделать взвешенное предложение, но, разумеется, дорогие члены Рийгикогу, окончательное решение по этой части принимать вам.
Наряду с уменьшением новых возможных угроз надо для завоевания доверия людей показать, что мы в состоянии справиться и с существующими проблемами. Например, надо постоянно и безопасно управлять советским атомным наследием как в Силламяэ, так и в Палдиски.
Последний пример - лишь один из многих, показывающих, что именно человек в Эстонии является центром зеленого поворота, с которым мы должны считаться в первую очередь. В каждой области мы должны гарантировать, чтобы нашим людям хорошо жилось в будущем. В то же время мы должны обеспечить, чтобы и сегодня люди могли создавать свои дома и работать в любом уголке Эстонии, чувствуя себя при этом хорошо и в безопасности. Этой идее служит также работа, которую мы проводим в сфере окружающей среды для защиты природы и многообразия жизни в Эстонии.
Найти равновесие между сохранением многообразия жизни и использованием окружающей среды непросто, однако общество все больше осознает, что утрата разнообразия жизни сопровождается губительным воздействием как на природу, так и на здоровье человека и экономику. Сохранение многообразия жизни - это вопрос не только окружающей среды. Естествовед и физик Эйнштейн говорил, что если исчезнут пчелы, то человечеству останется жить всего четыре года.
В то же время меняется мир вокруг нас и меняется климат, чему неизбежно сопутствуют изменения бентоса. В сфере природоохраны мы должны продумать, как адаптироваться к новым условиям, а также решить, чем заниматься, что и кого охранять и где придется смириться с тем, что определенные изменения являются частью жизни. Охрана природы устанавливает границы для нашей прочей деятельности. Однако где-то проходит также граница разумности охраны природы. Мы не в состоянии остановить естественную эволюцию природы, и усилия в этом направлении наверняка бессмысленны.
Например, в представленном недавно правительству рапорте о зеленом повороте была поднята тема, что природоохранные ограничения препятствуют развитию возобновляемой энергии. Оценка влияния на окружающую среду и различные исследования окружающей среды замедляют процессы. Тут тоже важно найти точку равновесия, чтобы достичь обеих целей. Развивать возобновляемую энергию крайне важно, и мы должны найти возможности, как развивать ее экологично. Я считаю правильным упростить регуляцию оценки влияния на окружающую среду и ускорить производство, и мы уже начали работу над этим.
Любая деятельность, как и бездействие, оказывает влияние. То есть не стоит искать в оценке влияния на окружающую среду подтверждения того, будто влияния нет. Эти оценки не предназначены также для того, чтобы найти предлог, почему ничего нельзя делать. Цель таких оценок - классифицировать влияние и предложить решение, какое влияние можно акцептировать и что можно компенсировать.
3 мысли
- Производить энергию из сланца мы будем до тех пор, пока не найдем управляемые альтернативы, обеспечивающие энергобезопасность и надежность снабжения, а также щадящие окружающую среду решения для поддержания частоты в электросети.
- Охрана природы устанавливает границы для нашей прочей деятельности. Однако где-то проходит также граница разумности охраны природы.
- Самое позднее с конца следующего года пищевые отходы должны везде собираться отдельно или компостироваться на месте. К сожалению, мы слишком медленно движемся к данной цели.
Что и сколько делать или не делать - такие дискуссии и многообразие мнений особенно активизируются в ходе составления программ развития в сфере лесного хозяйства и окружающей среды. Но наряду с такими дискуссиями мы не можем не говорить и о деньгах.
Например, кошелек классической деятельности по охране окружающей среды становится все более тощим. Евросоюз не дает больше пособия для такой деятельности. Общий объем налогов на окружающую среду уменьшается и, независимо от принципа "загрязняющий платит", лишь половина из налогов на окружающую среду выделяется на связанную с окружающей средой деятельность, вот мы и оказываемся перед серьезной финансовой проблемой.
Мы должны решить, что дешевле - заниматься профилактикой или ликвидацией последствий. Что, однако, не означает, что мы должны выстроить систему, которую не сможем содержать или которая станет вещью самой в себе. Этот принцип действует как в природоохране, так и, например, при осуществлении программ водного хозяйства.
Я полностью осуждаю войну в Украине, однако, анализируя ситуацию, можно предположить, что война окажет позитивное влияние на состояние водной среды. Все мы слышали о пятикратном - как минимум - повышении цены на минеральные удобрения, что неизбежно приведет к дополнительным усилиям со стороны земледельцев, чтобы минимизировать внесение удобрений, а также к более широкому применению навоза и поиску других альтернатив. Я очень надеюсь, что эти поиски приведут к экологичным альтернативам, как, например, зола или отходы разведения насекомых.
В сфере отходов в ближайшие годы будут предприняты некоторые важные шаги. Ясно, что только на уровне центральной власти мы поставленных целей не достигнем. При решении задач приема в обращение несущую роль играют самоуправления, и в последующие годы вклад местных самоуправлений должен значительно увеличиться. Надо еще более целенаправленно развивать системы и возможности сбора отходов по видам, уделяя при этом большое внимание также региональным решениям по сортировке и отправке во вторичную переработку.
Важно также, чтобы собранные у нас материалы перерабатывались на месте в Эстонии. За действующим на сегодня вот уже несколько лет сбором упаковок не последовали их сортировка и переработка местной рабочей силой и в достаточном объеме. Ежегодно от нас отправляют на переработку за границу около 20000 тонн пластика, поэтому как работа, так и материал вывозятся из страны и в Эстонии не создается дополнительная ценность.
Самое позднее с конца следующего года пищевые отходы должны везде собираться отдельно или компостироваться на месте. К сожалению, мы слишком медленно движемся к данной цели. Каждый из нас призван достигать цели, в том числе и вы здесь, в зале, а организовывать деятельность должно местное самоуправление.
В случае необходимых для достижения климатических целей шагов все мы должны признать, что если не сделать сегодня кажущийся некомфортным выбор и не осуществить масштабные инвестиции, то завтра выбор может оказаться гораздо меньше, а затраты, которые придется нести будущим поколениям, окажутся куда выше.
Зеленый поворот - это наше решение и наша возможность повысить свою конкурентоспособность. Увеличивающие способность сопротивления климатическим изменениям меры создают новые рабочие места, увеличивают энергобезопасность и создают для всех нас лучшую жизненную среду, предлагая также экономическую надежность. Экологичные изделия и услуги в ближайшем будущем наверняка окажутся в преимущественном положении в смысле как спроса, так и инвестиционных возможностей. То есть мы спрашиваем у себя, хотим быть покупателями или же теми, кто использует рыночный потенциал?
При достижении целей окружающей среды все мы сколько-то тренировались, меняли тренеров, отсчитывали шаги и брали разгон. Но, как и в прыжке в длину, скорость разбега перед толчком нарастает. Только тогда прыжок будет достаточно длинным, а попытка - достойной медали.
Сокращенно из доклада министра окружающей среды 16 мая 2022 года об осуществлении государственной долгосрочной стратегии развития "Эстония 2035".
Вопросы от оппозиции
Анти ПООЛАМЕТС, EKRE:
- У нас самая большая в Европе инфляция, самая высокая инфляция в еврозоне. Вместо энергетической независимости у нас бы огни уже мигали, если бы при предыдущем правительстве не приберегли про запас 1000 мегаватт. Поэтому стали также покупать через Финляндию российскую электроэнергию. Вероятно, теперь этому придет конец. Но тем не менее это тупик. Ветропарки не строились десять лет, и каким вы видите выход?
Эрки САВИСААР:
- Естественно, мы должны совершить зеленый поворот таким образом, чтобы наши люди не пострадали, не отстали, пошли следом и все справились. Однако те анализы, которые мы делали десятки лет, и те споры, которые велись десятилетиями о ветряках или каких-то других проектах развития, создали ситуацию, когда у нас нет сегодня в энергетике сберегающих окружающую среду альтернатив или же они недостаточно велики.
В других областях тоже недостаточно занимались такой деятельностью по развитию. Мы как-то проспали или понадеялись, что ничто в мире никогда не изменится. Сегодня ясно, что успешными могут быть те государства, которые адаптируются к новой ситуации и имеют возможность обеспечить своим людям всю необходимую им энергию, будь то электричество, тепло или еда. С учетом глобальной ситуации, Эстония в любом случае должна суметь сделать это собственными ресурсами. Мы должны найти решение, когда будем энергетически совершенно независимыми, сумев обеспечить основные потребности своих людей.
Рийна СИККУТ, СДПЭ:
- Есть ли в разнообразии жизни и в природе также некая другая ценность, нежели та, которую мы выражаем в деньгах и цифрах? Чтобы это помогало нам в достижении европейских целей.
Эрки САВИСААР:
- Европа полагает, что землепользование надо изменить. То есть связывание углерода зеленой массой должно год от года увеличиваться, достигнув к 2030 году 311 миллионов тонн. И это должны делать все страны-члены, независимо от того, что они вроде бы делали раньше. Есть такие страны-члены, которые просто вырубали лес и не применяли меры по охране окружающей среды. Есть государства, которые долго делали так. Например, мы в Эстонии приступили к облесению 80 лет назад и явно находимся в другом положении, чем какое-нибудь другое государство ЕС, и возрастная структура наших лесов совсем другая.
Фактом является и то, что если мы эти задачи не выполняем, если мы с ними согласны, а в итоге не выполняем, то это тоже будет иметь свои последствия, которые Европа все же измеряет деньгами. Деньгами, которые нам придется тогда не инвестировать в людей Эстонии в каком-то другом секторе. Так что в этом отношении надо в ходе таких переговоров добиться такого соглашения, которого мы способны достичь. Чтобы те деньги, которые мы сможем использовать, вкладывались максимально в людей Эстонии, а не в общий европейский котел.