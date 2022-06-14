ПАРЛАМЕНТ ⟩ Зеленый поворот - это возможность увеличить конкурентоспособность Эстонии

Мы сообща должны обеспечить энергобезопасность и энергетическую независимость от внешних воздействий. И тут центральное место занимает уравновешенный и разнообразный энергопортфель. Водород, ветряная и солнечная энергия, биогаз и биометан, отходное топливо, а также атомная энергия - разумно комбинируя все это, надо составить необходимый Эстонии энергопортфель, который будет по возможности безопасным как для окружающей среды, так и для людей.

Производить энергию из сланца мы будем до тех пор, пока не найдем управляемые альтернативы, обеспечивающие энергобезопасность и надежность снабжения, а также щадящие окружающую среду решения для поддержания частоты в электросети. Прежде всего в случае атомной энергии важно классифицировать, взвесить и объяснить людям возможные риски. Для этого я возглавил рабочую группу по атомной энергетике, которая к концу следующего года выяснит, к чему может привести строительство атомной станции в Эстонии. После этого правительство республики может сделать взвешенное предложение, но, разумеется, дорогие члены Рийгикогу, окончательное решение по этой части принимать вам.

Наряду с уменьшением новых возможных угроз надо для завоевания доверия людей показать, что мы в состоянии справиться и с существующими проблемами. Например, надо постоянно и безопасно управлять советским атомным наследием как в Силламяэ, так и в Палдиски.