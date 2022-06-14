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Молодой водитель пострадал в аварии в Люганузе

Erik Kalda
, ajakirjanik
Молодой водитель пострадал в аварии в Люганузе
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Машина скорой помощи.
Машина скорой помощи. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В понедельник утом в волости Люганузе произошла авария, в которой пострадал водитель машины.

13.06 в 6.41 в волости Люганусе, на 3-м километре дороги Сонда-Оанду, произошло дорожно-транспортное происшествие, где 20-летний мужчина не спрвился с управлением автомобиля Seat Leon выехал с дороги. 

Водитель пострадал и был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу. У водителя отсутствует право на вождение автомобилем.

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