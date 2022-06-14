В понедельник утом в волости Люганузе произошла авария, в которой пострадал водитель машины.
Молодой водитель пострадал в аварии в Люганузе
Молодой водитель пострадал в аварии в Люганузе
13.06 в 6.41 в волости Люганусе, на 3-м километре дороги Сонда-Оанду, произошло дорожно-транспортное происшествие, где 20-летний мужчина не спрвился с управлением автомобиля Seat Leon выехал с дороги.
Водитель пострадал и был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу. У водителя отсутствует право на вождение автомобилем.