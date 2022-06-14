Рауль Ребане: Путин демонтирует памятники сам

В заключение. Предстоит большой, требующий времени и дорогостоящий процесс, в котором Эстония избавится от идеологических посланий другого государства. Это будет непросто, ведь, как всегда бывает в случае памятников, тут же возникнет много разных мнений. Конфликты неизбежны, однако бежать от них некуда, русские войска атакуют сейчас Украину. Войной в Украине Путин сделал многое, чего делать не хотел. Теперь он демонтирует во многих государствах военные и идеологические памятники. Протестовать смысла нет, если он ищет виновного, пусть подойдет к зеркалу.

Историк Давид Всевиов: я бы не стал трогать памятники

- 9 мая Тарту инициировал очередной виток войны с памятниками, заявив, что настало время убрать мемориал Раади. К чему это может привести?

Давид Всевиов. Фото: Remo Tõnismäe

- Это сложный вопрос. Я, в принципе, исходил бы из того, чтобы памятники не трогать. С другой стороны, при поездке в Германию не хотелось бы лицезреть в центре города памятник Гитлеру, а в России - памятник Сталину.

Хорошо бы, чтобы люди могли смотреть на эти памятники в варианте предупреждения - оставим его, чтобы он напоминал о чем-то.

Памятники - как красный сигнал светофора: не переходите дорогу, не делайте глупости в сфере международной политики и т.д. Воевать с памятниками проще всего. (rus.postimees.ee)