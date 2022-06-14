Много лет государства терпимо относились к красным памятникам, однако направленная против Украины агрессия Путина пробудила к жизни и войну символов. Предстоит долгий и дорогостоящий процесс избавления от идеологических посланий чужого государства, пишет консультант по коммуникациям РАУЛЬ РЕБАНЕ.
Рауль Ребане: Путин демонтирует памятники сам
У каждого государства имеется идеология. Ее важными элементами являются священные тексты, священные объекты и их толкователи. Все священное следует защищать.
У нас имеются свои тексты - от библии до Таммсааре, от песен до Вийральта. У нас есть церкви, свои памятники, шесть колонн университета и многое другое. У нас есть десятки тысяч человек, которые передают дальше, толкуют и учат Эстонию.
Все священное следует защищать
Иначе поступают диктатуры. Во время оккупации наши священные объекты, насколько это было возможно, уничтожали, тексты жгли или запрещали, более активных интерпретаторов убивали или высылали в Сибирь. Одновременно повсюду происходило массовое замещение национальных символов русскими. Построили сотни монументов, наших героев заменили Сталиными и Калиниными, улицы переименовали. Для распространения русской идеологии действовало большое количество структур от октябрят до пионеров, от комсомола до партии.
Изменение государственного устройства Эстонии на прежнее неизбежно принесло радикальные перемены. Вернулись священные элементы Эстонии. Толкователи истории Эстонии быстро изменились, наши тексты снова оказались в почете.
Медленнее всего меняются объекты, важной частью которых являются памятники. Это может быть опасно. При подходящих условиях и с помощью России они могут запустить имперскую контрреволюцию, как случилось у нас с Бронзовой ночью.
Война в Украине изменила все
Империя 24 февраля перевела свою стратегию в активную фазу захвата, и все оказавшиеся под угрозой государства, в том числе мы, мгновенно заняли оборонительную позицию. Акция Путина развязала также войну символов. Много лет большинство государств не занимались памятниками русских времен, они стояли там, где были. Их терпели, так как не хотели конфликтов.
Сегодня это уже не так. Памятники - это стратегические, а не тактические объекты и их цель - увековечивать историю и объединять людей в будущем. В разных государствах исторические конфликты разные, но страхи за будущее схожи. Никто не хочет больше стать частью Российской империи.
Некоторые принципы
Агрессивность Путина вынудила государство изменить свои стратегии, в том числе в отношении памятников. Невозможно сохранять в публичном пространстве такие сильные конфликтные символы, которые обладают потенциальной способностью дестабилизировать общество. К ним надо подходить, придерживаясь следующих принципов:
- место мертвых на кладбище. Места, где можно было бы помянуть павших - все равно на чьей стороне, - священны. В нашей культуре такими местами служат кладбища, а не городские улицы или парки. Поэтому все еще остающиеся в публичном пространстве места захоронения надо перенести на кладбища
- место памятников, имеющих культурную ценность, - в музее. Часть красных памятников имеет культурную ценность, их надо перенести в музей или в музеи. Надо ли создавать для этого новый комплекс или можно ограничиться имеющимися, решать специалистам
- содержащим идеологический посыл или текст памятникам не место в публичном пространстве. Перенесут их в музей или демонтируют, надо обсудить в случае каждого памятника отдельно
- оружию место в военном музее. Русские танки, пушки, ракеты и т.д. не являются в нашем культурном пространстве элементами, походящими для публичного пространства
- решение об установке каждого нового памятника пусть принимает народ. Увековечивающие русскую идеологию и власть памятники устанавливали без обсуждения с народом, под давлением голой силы. Это не наши памятники, уже это определяет их будущее
В заключение. Предстоит большой, требующий времени и дорогостоящий процесс, в котором Эстония избавится от идеологических посланий другого государства. Это будет непросто, ведь, как всегда бывает в случае памятников, тут же возникнет много разных мнений. Конфликты неизбежны, однако бежать от них некуда, русские войска атакуют сейчас Украину. Войной в Украине Путин сделал многое, чего делать не хотел. Теперь он демонтирует во многих государствах военные и идеологические памятники. Протестовать смысла нет, если он ищет виновного, пусть подойдет к зеркалу.
Историк Давид Всевиов: я бы не стал трогать памятники
- 9 мая Тарту инициировал очередной виток войны с памятниками, заявив, что настало время убрать мемориал Раади. К чему это может привести?
- Это сложный вопрос. Я, в принципе, исходил бы из того, чтобы памятники не трогать. С другой стороны, при поездке в Германию не хотелось бы лицезреть в центре города памятник Гитлеру, а в России - памятник Сталину.
Хорошо бы, чтобы люди могли смотреть на эти памятники в варианте предупреждения - оставим его, чтобы он напоминал о чем-то.
Памятники - как красный сигнал светофора: не переходите дорогу, не делайте глупости в сфере международной политики и т.д. Воевать с памятниками проще всего. (rus.postimees.ee)