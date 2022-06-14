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Комиссия Рийгикогу просит министерство взять на баланс государства школу Люганузе

Erik Kalda
, ajakirjanik
Комиссия Рийгикогу просит министерство взять на баланс государства школу Люганузе
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Люганузеская школа.
Люганузеская школа. Фото: Матти Кямяря

Комиссия Рийгикогу по культуре обратилась к Министерству образования и науки с просьбой найти решение для сохранения эстоноязычной школы Люганузе.

Комиссия предложила дать школе статус государственной, сообщила во вторник пресс-служба парламента.

По словам зампреда комиссии Яака Валге, школа необходима в этом регионе для сохранения образования на эстонском языке, а при получении статуса государственной она не будет зависеть от бюджета местного самоуправления.

В марте волостное собрание Люганузе постановило закрыть Люганузескую школу с сентября, но родители учеников оспорили это решение в суде и суд первой инстанции приостановил решение о закрытии школы.

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