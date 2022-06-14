Комиссия Рийгикогу по культуре обратилась к Министерству образования и науки с просьбой найти решение для сохранения эстоноязычной школы Люганузе.
Комиссия Рийгикогу просит министерство взять на баланс государства школу Люганузе
Комиссия Рийгикогу просит министерство взять на баланс государства школу Люганузе
Комиссия предложила дать школе статус государственной, сообщила во вторник пресс-служба парламента.
По словам зампреда комиссии Яака Валге, школа необходима в этом регионе для сохранения образования на эстонском языке, а при получении статуса государственной она не будет зависеть от бюджета местного самоуправления.
В марте волостное собрание Люганузе постановило закрыть Люганузескую школу с сентября, но родители учеников оспорили это решение в суде и суд первой инстанции приостановил решение о закрытии школы.