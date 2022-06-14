Половина эстонских компаний прогнозируют падение оборота из-за войны

Если еще в январе прогнозировали снижение оборота только 15% опрошенных эстонских МСП, то сейчас уже почти половина предприятий. Сократилось и число респондентов, прогнозирующих рост оборота более чем на 15%: если в начале года такой прогноз давали 15% предприятий, то в майском опросе их оставалось 5%. «Ощутимый пессимизм компаний такого размера объясняется их уязвимостью пред воздействием внешней среды, что мы наблюдали и во время последнего экономического кризиса. Поскольку МСП составляют значительную часть всех работающих в Эстонии компаний, можно сказать, что значительная часть эстонского бизнеса ощущает повышенную неопределенность и потому находится под давлением», – сказал руководитель сферы розничных банковских услуг SEB Pank Айнар Леппянен.

Перспективы Латвии и Литвы еще более скромны

В Латвии и Литве прогнозы компаний на будущее еще более пессимистичны: 56% опрошенных в Латвиии и 64% в Литве прогнозируют снижение оборота из-за войны. Рост более чем на 15% планируют 6% предприятий.