ГАЛЕРЕЯ ⟩ На железнодорожной станции Йыхви почтили память жертв июньской депортации

«Это был сигнал пробеуждения, который показал, что нужно что-то делать. Потребовалось несколько таких событий и несколько десятилетий, прежде чем Эстония снова стала свободной», — сказал в своем выступлении пастор Йыхвиского прихода Михкли Пеэтер Калдур. «К сожалению, с тех пор, как здесь был открыт памятный камень был открыт здесь собирается все меньше и меньше людей», — сказал Калдур.